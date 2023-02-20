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    情人節1隕石擊中義大利民宅 專家：難得一見

    「情人節」當天，出現一顆隕石，墜落至義大利南部城市馬泰拉（Matera）的民宅陽台中。（圖擷取自《衛報》網頁）

    「情人節」當天，出現一顆隕石，墜落至義大利南部城市馬泰拉（Matera）的民宅陽台中。（圖擷取自《衛報》網頁）

    2023/02/20 15:41

    〔即時新聞／綜合報導〕今年「情人節」當天，義大利南部城市馬泰拉（Matera）出現一顆隕石，從太空以時速約200英里，墜落至一間民宅陽台；天文學者得知消息後，趕緊前往事發地，將墜落的隕石碎片收集，經研究後指出，該隕石墜落在乾淨表面上，為難得一見的現象。

    《衛報》報導，這顆隕石在情人節當天，快速飛越普利亞（Puglia）、巴西利卡塔（Basilicata）地區，最後墜落至吉安法朗柯和皮諾·洛斯格諾爾（Gianfranco and Pino Losignore）兄弟與父母家中，此隕石也被稱為「情人節火球」（Valentine’s fireball）。當時隕石墜落，兄弟倆未發覺異狀，直到3天後至家中陽台檢查太陽能板，才發現地上散落許多灰色碎片，且磁磚、太陽能板已損壞。「隕石擊中陽台時，我不在家，當時我母親在地下室，聽到一聲巨響，她很擔心，但那天風很強，她想可能是樹枝被吹落，我們從沒想到會是隕石。」

    長年透過觀測鏡頭，觀察隕石的義大利天文物理研究所「稜鏡」（Prisma）計畫代表法爾柯（Carmelo Falco）表示，當時得知消息後，立即趕至事發地點，並收集超過70公克的殘片做為研究，此次隕石墜落在乾淨的表面上，沒有被汙染，是極為難得的現象，「隕石質地很軟，像沙，非常純淨，沒有碰到泥土或水，幾乎就像直接從太空採集的」

    另外，這顆隕石因在兄弟倆的家中墜落，將以「吉安法朗柯與皮諾」命名，且未來準備在博物館公開展示。

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