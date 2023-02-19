「扭斷澤倫斯基脖子！」 白俄總統預言烏將發生軍事政變

白俄羅斯總統盧卡申科（左），被認為是俄國總統普廷最親密的盟友之一。（美聯社）

2023/02/19 20:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）16日在首都明斯克罕見向多家外國媒體表示，只有在白俄羅斯先受到基輔攻擊的情況下，才會參戰。他還預言，烏克蘭很快將發生軍事政變，烏國總統澤倫斯基總統「將被扭斷脖子」。

據美國新聞網站《每日野獸報》（The Daily Beast）報導，盧卡申科在談到烏克蘭可能發生的軍事政變時說，「事情可能會發展到這樣的地步：軍隊會來到基輔，扭斷政客們的脖子，包括澤倫斯基的脖子。」

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他說，「烏克蘭軍方將來到基輔，讓每個人個就各位，因為他們在絞肉機裡，而烏克蘭當局卻正在歐洲巡迴演出，要求獲得武器、戰鬥機等，以致起立鼓掌。」

盧卡申科認為，烏克蘭人民已經厭倦了戰爭。「時間一久，人們會問澤倫斯基：『我們一輩子都要受苦嗎？為了什麼？接下來是什麼？與此同時，澤倫斯基將戰鬥到最後剩下一兵一卒。」

不過，據《基輔郵報》報導，最近的一項民意調查顯示，大約85%的烏克蘭人支持戰爭，直到烏克蘭的每一寸土地都獲得自由。

據烏克蘭情報機構稱，盧卡申科發表這番言論之際，俄羅斯正準備為烏克蘭戰爭調動30萬至50萬軍隊，為新一輪進攻做準備。烏克蘭當局警告說，必須為來自北方的可能襲擊做好準備。

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