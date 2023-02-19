打臉王毅！ 《華爾街日報》揭中國仍持續供應無人機給俄軍

華爾街日報根據海關資料指出，中方一方面說希望烏俄戰爭早日結束，一方面卻又提供大疆無人機給俄軍。（彭博檔案照）

2023/02/19 15:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日在慕尼黑安全會議上表示，對烏俄戰事長期化感到擔憂，並強調中方沒有火上澆油。然而，《華爾街日報》（WSJ）同日根據西方官員、安全分析師和海關數據反駁王毅，指中方仍持續支援莫斯科小型無人機，使俄軍能繼續有效鎖定打擊烏軍。

據報導，中國製商用無人機透過中國大疆創新科技公司（DJI）提供的俄國經銷商或第三國阿拉伯聯合大公國，輾轉送達俄軍前線，凸顯出儘管西方各國廣泛制裁施壓，企圖限制莫斯科延續戰火的能力，但俄軍還是有辦法從國外取得重要工具。

請繼續往下閱讀...

五角大廈進一步憂心，這些無人機不僅能助長俄軍攻勢，還是讓中國蒐集重要的戰場情報，以加強自身作戰需求。一名美國資深安全官員表示，當大疆和中國觀察無人機在戰場上使用，中方就能吸收數據，進而歸納出策略、技術和程序，包含無人機在遭遇電子戰攻擊時有何反應。該官員強調，中國擁有「軍民融合」技術，因此能將數據交給解放軍，使其從中學習。

WSJ根據貿易數據公司ImportGenius及專門從事識別國家安全威脅的華盛頓非營利組織「高級國防研究中心」（C4ADS）所提供的俄國海關資料指出，雖然大疆公司去年4月表示，反對民用無人機被用於戰場，所以已暫停在烏俄的業務，「但只要當成消費性電子產品，大疆的產品就能在多國線上、線下商店出售，無法避免烏俄以外國家的消費者或機構購買後，再轉送至烏俄。」

不僅如此，WSJ檢視數十個影片和照片後發現，俄軍士兵確實仍在烏克蘭戰場使用大疆無人機。例如，去年6月上傳網路的一則影片就顯示，在烏南作戰的一群身穿卡其色軍服、持著槍托的親俄志願兵表示，他們準備從阿拉伯聯合大公國接受「英勇的機子」（heroic shuttles），亦即大疆無人機，支付方則是被西方制裁的俄國最大「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）。

俄國一名供應俄軍槍枝的交易商庫茲涅佐夫（Konstantin Kuznetsov）也在社群文章中透露，大疆無人機通常在阿拉伯聯合大公國以約6800美元（約20萬8000台幣）出售，比市價高出許多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法