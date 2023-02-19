俄異議人士移監途中失聯 國際特赦組織：已被消失

皮沃瓦洛夫在俄羅斯移監過程中與親屬失去聯繫，國際特赦組織認為他已「被消失」。圖為出席庭審的皮沃瓦洛夫。（美聯社）

2023/02/19 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派組織「Open Russia」（揭開俄羅斯）領袖皮沃瓦洛夫（Andrei Pivovarov）在移監途中與親屬失聯，家人焦急地向外媒求助，表示已近一個多月沒有收到皮沃瓦洛夫來信。國際特赦組織在聲明中表示，皮沃瓦洛夫的情況等同於「被迫失蹤」。

根據《美聯社》報導，皮沃瓦洛夫2022年被俄羅斯當局判處4年有期徒刑，預計去年12月從俄羅斯南部城市的拘留中心轉移至別地繼續羈押。皮沃瓦洛夫偶爾會從俄羅斯其他城市的拘留中心寫信給家人；這些拘留中心只是最終目的地的中繼站。

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據盟友烏斯馬諾娃（Tatyana Usmanova）表示，她在今年1月18日收到最後一封信件，自此之後再也沒有皮沃瓦洛夫的消息。

皮沃瓦洛夫在最後一封信件寫道，他在聖彼得堡的一個拘留中心，將被送往卡累利（Karelia）流放。為確保皮沃瓦洛夫性命無虞，烏斯馬諾娃曾向皮沃瓦洛夫停留的地點和俄羅斯監獄管理局去信詢問，不過都沒下文，至今也不確定皮沃瓦洛夫到底位在何處。

烏斯馬諾娃向《美聯社》表達擔憂「如果他受到折磨或虐待，我們將無所知悉」，而國際特赦組織也發布聲明，認為皮沃瓦洛夫的狀況等同於「被迫失蹤」。國際特赦組織俄羅斯負責人亞茲維吉娜（Natalia Zvyagina）指出，俄羅斯的移監系統很可怕，敦促俄羅斯當局立即釋放皮沃瓦洛夫。

亞茲維吉娜另表示，俄羅斯當局出於政治動機逮捕皮沃瓦洛夫，他歷經不公判決，被判處「在國際法中根本不成立的罪刑」。截至《美聯社》發布新聞之前，俄羅斯監獄管理局並沒有答應《美聯社》的評論請求。

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