佛州墮胎禁令無力回天 強制孕婦懷致命罕病兒37週

人權團體上街抗議，但仍無法阻止羅訴韋德案被廢止。（歐新社）

2023/02/19 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國保障墮胎權的「羅訴韋德案」被廢止後，許多孕婦無法合法的拿掉遭強暴而懷上的嬰兒，甚至連提早發現是畸形兒，也會被禁墮胎令處處刁難。日前，佛羅里達州一對夫妻發現胎兒患有致命罕見疾病後，決定要提早結束妊娠，卻被醫生不斷拖延，要求她要等到37週後才能手術，讓兩人備感無力。

綜合外媒報導，美國羅訴韋德案遭廢止後，許多孕婦苦於被迫生下嬰兒，一些懷孕女子根本非自願，且無力撫養小孩，甚至醫生也沒辦法引流那些被提早診斷出是畸形兒的胎兒。根據新的禁墮胎令，如果醫生違反規定進行手術，將會面臨執照吊銷、鉅額罰款以及有期徒刑等處份，使得孕婦的處境更加孤立無援。

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根據佛羅里達州去年7月實施的《降低胎兒和嬰兒死亡率法》，規定15週後禁止墮胎，但如果有兩名以上的醫生以書面證明胎兒有致命異常、無生存能力，就可以進行手術。日前，佛羅里達州一對多柏特（Dorbert）夫妻，去年11月發現肚子裡的胎兒竟罹患致命罕見疾病「波特綜合症候群」（Potter syndrome）。

罹患波特綜合症候群的胎兒通常會在出生前死亡，或在分娩後幾分鐘內窒息而死。他們立即決定要引流，然而當時醫生告訴他們要等到28週至32週才能進行手術，後來夫妻又被告知竟要等到37週，接近足月後才能中止妊娠，讓他們無法接受。專家曾提議，可以去其他法律相對寬鬆的州進行墮胎，然而兩人卻無力負擔旅費。儘管令人無力的事件層出不窮，但佛州州長仍保持堅定的反墮胎立場。

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