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    最新全球交通壅堵排名！ 台中登台灣最慢都市 倫敦行車時速全球最慢

    台灣最慢城市為台中，平均每10公里開車要花上24分40秒，時速不到25公里。（資料照）

    台灣最慢城市為台中，平均每10公里開車要花上24分40秒，時速不到25公里。（資料照）

    2023/02/16 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕全球衛星定位（GPS）荷蘭製造商Tom Tom公布最新全球塞車指數，調查了全球56個國家共389個城市的塞車狀況，倫敦成為全球行車速度最慢的城市，在市中心平均每10公里開車要花上36分20秒，時速不到17公里，而台灣最慢城市為台中，平均每10公里開車要花上24分40秒，時速不到25公里。

    荷商Tom Tom利用GPS資料運算出全球389個城市的行車平均速度，英國倫敦在市中心平均每10公里開車要花上36分20秒，比去年還多1分50秒，換算時速不到17公里，是全球行車最慢的城市，印度邦加羅爾（Bengaluru）每10公里29分10秒、愛爾蘭都柏林每10公里28分30秒，位居二、三名。

    在台灣部分，6都除新北市外都有在調查名單內，最慢城市為台中，平均每10公里開車要花上24分40秒，時速不到25公里，而高雄平均每10公里開車也要花上23分50秒，與日本東京相同；台北、台南則平均每10公里開車也要花上21分10秒，桃園每10公里開車也要花上15分20秒，為5都之中最快。

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