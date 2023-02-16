「北韓政權與軍隊是敵人」 南韓國防白皮書重新視北韓為敵

南韓國防白皮書重新載明定義，把北韓政權與北韓軍隊列為敵人。圖為南韓戰車發射砲彈。（法新社）

2023/02/16 16:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓國防部16日發表尹錫悅政府上台以來首份《國防白皮書》，時隔6年再次將北韓政權和北韓軍隊列為「敵人」。南韓國防部強調，因應北韓在去年12月將南韓定義為「明確的敵人」，以及北韓持續提升核武戰力、軍事威脅挑釁等，作出有關決定。

《韓聯社》報導指出，南韓在1995年的國防白皮書首次將北韓視為「主要敵人」，隨後沿用至2000年，在南北韓關係和緩後，南韓政府2004年則是將北韓改為「直接軍事威脅」，前總統李明博2008年上任後也是沿用此措辭。

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在「天安艦事件」與「延坪島事件」發生後，2010年國防白皮書將北韓重新視為「敵人」。前總統文在寅在2018年及2020年發布的國防白皮書中，則是將此敘述轉換為「將威脅與侵犯韓國主權、領土、國民生命、財產安全的一切勢力視為敵人」。

這次公布的2022年版國防白皮書，是南韓國防白皮書自2016年以來重新將北韓政權與北韓軍隊列為「敵人」。

新版白皮書提及，北韓軍隊在人數和武器數量上，多於南韓軍隊。其中常備軍兵力，北韓有128萬多人，是南韓的2.5倍。

南韓國防部表示，從裝備性能、陳舊程度、訓練水平等方面綜合考量時，南韓軍力有實質優勢，但警告北韓軍隊不斷加強核力量，令人擔憂。白皮書提及，北韓持有70多公斤核武原料鈈，比兩年前多出20公斤，意味可以製造更多核彈頭。韓美為因應北韓核威脅，正修改威懾戰略，新設「飛彈政策協商機制」，同時加強聯合演習體系，提高聯合作戰執行能力。

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