壽司郎後換涮乃葉遭殃 日屁孩「毛帽外帶果乾」灑落地面還撿起來吃

日本掀起一股針對餐飲業衛生的無腦挑戰潮，含壽司郎等多間壽司品牌都受害，如今輪到火鍋品牌「涮乃葉」遭殃。 （翻攝推特）

2023/02/16 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本掀起一股針對餐飲業衛生的無腦挑戰潮，含壽司郎等多間壽司品牌都受害，如今輪到火鍋品牌「涮乃葉」遭殃。

日媒《J-Cast新聞》報導，一段源於Youtube的影片在本月13日被人轉傳至推特，從而引發日本輿論關注；從影片畫面可以看到事發地點為停車場，這群屁孩至少有3人。

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事發當下共有2人錄影，畫面一開始拍攝涮乃葉分店，接著鏡頭轉動，鎖定1名戴著毛帽抽菸的屁孩。這名屁孩把帽子脫下，瞬間有大量果乾從他頭上灑落地面，這名毛帽屁孩擺出猥褻表情故作抽蓄狀，接著撿起地上的果乾放進嘴裡。影片押有字幕，寫道，「因為太喜歡涮乃葉的果乾了，所以用帽子收集了一些」。

這正是近期日本屁孩無腦餐廳挑戰潮下，其中一支惡搞影片；日媒據此向涮乃葉尋求回應，該品牌15日回覆，這些果乾極有可能是店內自助吧台提供的餐點，自助吧台的餐點非常歡迎客人在店內盡可能地取用，但是禁止把食物帶出店外。

涮乃葉品牌方無法確認最原始的影片出處，亦無法確認把食物帶出店內的男性身分，詳細情況正在瞭解中，品牌內部也會針對禁止擅自外帶一事做出檢討，未來將提出因應方案，至於影片當事人是否成立竊盜罪，品牌方並無立場可回應。

事實上，擅自將自助吧台食物外帶，就有可能觸犯竊盜罪；2013年3月，大阪一名男性地方公務員曾把披薩偷偷裝袋「外帶」，結果被店員抓個正著並報警，這名男公務員事後不僅要賠償店家損失，還因此受到停職3個月的懲戒處分。

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