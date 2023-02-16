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    烏俄戰爭將滿週年 英智庫報告：俄主力戰車損失將近50％

    烏俄戰爭持續將近1年，去年12月13日哈爾科夫州伊久姆附近村莊一輛被摧毀的戰車。（法新社檔案照）

    烏俄戰爭持續將近1年，去年12月13日哈爾科夫州伊久姆附近村莊一輛被摧毀的戰車。（法新社檔案照）

    2023/02/16 00:05

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭已持續將近1年，英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）15日發表報告指出，俄羅斯軍隊在戰前擁有的戰車，估計40%已在這場戰爭中被摧毀，部分主力戰車折損率更將近50%，俄國不得不動用規模依舊可觀的冷戰時期較老舊的庫存戰車。

    英國《衛報》15日報導，IISS這份全球軍力平衡報告指出，俄國一些現代主力戰車T-72B3、T-72B3M等，損失率將近50%。烏克蘭則因為擄獲的俄軍戰車和西方援助蘇聯時期戰車，使其數量估計在經過9個月戰事後不減反增。

    IISS所長齊普曼（John Chipman）說，這場戰爭「對俄羅斯來說已成了一場政治和軍事的失敗」，凸顯了領導能力的缺點和武器彈藥的缺失，「俄羅斯過去這一年的行動，不僅挑起對其軍事和軍方高層領導能力、也對指揮凝聚力有所質疑」。

    這份報告中有關烏俄戰車損失程度的評估，是根據來自無人機、衛星和戰場的公開來源，從開戰之初到去年11月底為止。報告估計，俄軍戰車數量從2927輛減少38%至1800輛，尤其T-72B3主力戰車損失慘重。不過，俄國的老舊戰車估計仍有約5000輛，這表示莫斯科還有本錢可以打一段時間的消耗戰。

    烏克蘭方面，戰車數量從858輛增加到953輛，原因是估計烏軍擄獲俄軍500輛戰車，一部分彌補了自己的損失，另外也獲得波蘭、捷克和其他有蘇聯時期戰車的國家提供，不過烏軍的戰車部隊規模仍是俄軍的一半。

    基輔政府正期盼未來幾個月收到西方援助的各式戰車，用於取得戰場突破。IISS陸戰專家巴瑞（Ben Barry）估計認為，烏克蘭已提出希望援助1000輛戰車，實際約可獲得約250輛，若搭配足夠的彈藥、備用零件，將可賦予烏軍「戰術優勢」。但是這是否足以讓基輔可迅速把俄軍驅逐出烏國，巴瑞認為還很難說，因此「我們能預期又是血腥的一年」，戰況會難以預料。

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