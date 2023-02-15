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    曝澤倫斯基盼親赴廣島G7峰會 烏駐日大使：意義重大

    烏克蘭駐日大使克爾松斯基接受日媒《共同社》專訪指出，澤倫斯基有意親身出席廣島G7峰會。（歐新社）

    烏克蘭駐日大使克爾松斯基接受日媒《共同社》專訪指出，澤倫斯基有意親身出席廣島G7峰會。（歐新社）

    2023/02/15 23:19

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，烏克蘭總統澤倫斯基曾出訪美國、英國，烏克蘭駐日本大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）接受日媒《共同社》專訪指出，澤倫斯基也有意親赴日本並出席在廣島舉行的G7峰會。

    《共同社》今（15）日報導，克爾松斯基說，G7峰會將於輪值主席國日本廣島召開，屆時日方若有邀請，將討論澤倫斯基訪問廣島，以及出席峰會的可能。他說，澤倫斯基訪問廣島，「對烏克蘭而言是重要的機會」，能與G7各國領袖面對面告知烏克蘭的想法，而不是透過視訊，澤倫斯基期待能夠成行。

    克爾松斯基認為，烏克蘭受俄羅斯核威脅，因此，澤倫斯基訪問核爆受害地廣島將具有重大意義。他也透露，雖然目前未收到日方邀請，但近期即將舉辦的日烏磋商等場合，澤倫斯基訪日的議題也許會浮上檯面。

    而烏克蘭政府1月曾邀請日本首相岸田文雄訪烏，但岸田政府表示仍需討論，且安全方面的課題仍未克服，協調上似乎遭遇困難。克爾松斯基則強調，烏方將竭盡全力解決安全方面的問題。

    克爾松斯基也說，屆時岸田首相除了能訪問首都基輔，也能走訪俄軍大屠殺平民的伊爾平（Irpin）和布查（Bucha）等地，「親眼目睹在烏克蘭發生的事情」。

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