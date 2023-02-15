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    援烏難民不能等 UN：需近1700億元人道救援金

    聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（左）與聯合國難民事務高級專員格蘭迪（右）15日在記者會上呼籲持續援助烏克蘭難民。（美聯社）

    聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（左）與聯合國難民事務高級專員格蘭迪（右）15日在記者會上呼籲持續援助烏克蘭難民。（美聯社）

    2023/02/15 18:53

    〔編譯張沛元／綜合報導〕值此距離俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿1年前夕，聯合國15日表示，需要56億美元（約台幣1696.18億元）以便對烏克蘭以及估計2180萬為避戰而逃往他國的烏克蘭人，提供人道援助。

    聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在聲明中指出，俄烏戰爭每天持續造成死亡、破壞與流離失所，而且規模驚人，「我們必須竭盡所能到達最難抵達的社區，包括靠近前線的社區......烏克蘭人民的苦難還看不到終點——他們持續需要國際支援。」

    聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）則表示，烏克蘭難民需要持續的國際支持與團結，直到難民們能夠安全且有尊嚴地返回家園，這一點也必須是優先要務。

    援烏需求之大，以致救援團體根本無法顧及所有人，但聯合國表示，所要求的56億美元援烏款，能使之在今年幫助到亟需援助的1530萬人；光是援助散居東歐各國的400多萬烏克蘭難民，就需要整整17億美元。

    絕大多數烏國難民逃往鄰國波蘭與摩爾多瓦，其中光是波蘭就收容超過150萬人，而波、摩兩國也是難民前往其他歐洲國家的主要中轉國。根據聯合國，86%的烏國難民是婦孺。

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