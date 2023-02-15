加拿大停止資助與中國軍方有關研究 媒體披露50所大學涉與中合作

加拿大聯邦政府宣布，停止資助與中國和其他敵意國家的相關研究計畫。（法新社檔案照）

2023/02/15 18:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大對中國的疑慮升高之際，聯邦政府14日宣布停止資助與中國和其他敵意國家的軍方、國防或國家安全實體有關連的研究計畫，並力促各省和大學採行類似的國安措施。

加拿大《環球郵報（The Globe and Mail）》和美國《彭博》報導，加國創新、科技暨工業部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）14日晚間宣布，渥太華政府已經指示「加拿大創新基金（CFI）」和聯邦研究資助委員會，過濾加國正與中國和其他敵意國家合作進行敏感領域研究的各大學研究資金補助請求。這些委員會包括「加拿大社會科學及人文研究委員會（SSHRC）」、「加拿大自然科學及工程學研究委員會（NSERC）」和「加拿大衛生研究院（CIHR）」等。

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沈潘說，「涉及敏感領域的研究資助申請，若從事該研究計畫的任何研究人員，和對我國國安構成威脅的外國政府行為者軍方、國防或國安實體相關大學、研究機構或實驗室有關聯，將不會獲得資助。」他說，政府也已致函代表加拿大95所大學的加拿大大學協會（Universities Canada）和加國U15研究型大學聯盟，力促各校在所有研究夥伴關係上，遵循類似的方針，「尤其是涉及敏感研究領域的合作夥伴關係」。

這項新政策將迅速付諸實行，並且與政府各部門、國安機關和加國研究圈密切諮商。加國政府說，「這項新行動，是加國政府正採取的諸多重大措施的其中一項，要保護我國、我國機構和我國智慧財產。」

加國聯邦政府2021年實施更嚴格的研究資金補助規範，要求向NSERC申請聯邦政府研究補助金的學術單位，須通過國安審查。但是這項要求並未擴及其他聯邦政府研究資助單位。

《環球郵報》1月30日曾報導，2005到2022年間，加國多達50間大學與和中國軍方有關連的科學家，合作並且聯合發表研究論文，研究主題如量子加密、光子學和太空科學等，合作對象包括中國人民解放軍國防科技大學，其中一些參與合作的中國軍方科學家是飛彈性能與導引系統、自動化監測、移動機器人等專家。

沈潘承認《環球郵報》前述報導，顯示需要採取進一步措施，但是他也強調，這些大學屬於各省管轄，他無法一紙命令就禁止所有大學和中國解放軍國防科技大學，和其他中國軍事機構的研究合作。

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