反殺俄軍！外媒：美海軍查扣疑似伊朗武器擬轉送烏克蘭

美國海軍前陣子繳獲大批疑似來自伊朗的武器，原本可能是要交給葉門叛軍，如今可能轉送給烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。（路透）

2023/02/15 18:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯從去年10月起，屢屢使用伊朗製無人機對烏克蘭發動攻擊。如今，美國也打算讓烏軍利用伊朗武器對付俄軍！

《華爾街日報》15日報導，美國和歐洲官員說，美軍正考慮向烏克蘭運送數以千計繳獲的武器和100多萬發彈藥，這些武器和彈藥曾被運往在葉門由伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）武裝人員手中，這一空前的舉措將有助於基輔方面與俄羅斯軍隊作戰。

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美國官員說，他們正在考慮向烏克蘭運送近幾個月在葉門沿海，從涉嫌為伊朗效力的走私者手中繳獲的5000多支突擊步槍、160萬發小型武器彈藥、少量反裝甲飛彈和7000多枚近炸引信。

在俄烏戰爭進入第二年之際，美國及其盟友正努力滿足烏克蘭對軍事支持的需求，這一不尋常的舉動將為美國及其盟友開闢出一個新的火力供應。

烏克蘭駐美國大使館以及美國國家安全委員會均對此事不予置評。

假如華府轉交該批武器的計畫成真，固然有助烏克蘭緩和武器不足的問題，但拜登政府須提交理據，解釋從一個紛爭地區沒收武器，再交到另一紛爭地區的原因。

根據聯合國武器禁運規定，美國及盟友截獲武器後，必須銷毀、儲存或棄置有關武器。報導引述華府官員指，拜登政府的律師正研究方案，為向烏克蘭轉讓該批武器留有一手。

一名美國官員認為，伊朗向俄羅斯提供自殺式無人機，攻擊烏克蘭平民，而向基輔方面轉讓該批武器，可以向伊朗發出訊息，就是這批原本提供給伊朗代理人的武器，將改為協助烏克蘭實現提升軍力的目標。

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