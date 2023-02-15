大力神引退 紐西蘭空軍C-130H運輸機全數除役 任務由C-130J接替

圖為紐西蘭的第1架C-130H最後的飛行（圖片擷取自紐西蘭國防部）

2023/02/15 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕2月9日，紐西蘭皇家空軍接收的第一架C-130H運輸機，在進行最後一次飛行，離開奧克蘭基地並降落在伍德本基地後除役。

紐西蘭國防部 2月10日發佈新聞稿表示，C-130H參與了紐西蘭對太平洋鄰國的無數人道主義援助和救災任務，在自然災害發生後提供人道援助，向多個國家運送重要的軍事裝備和援助，以及數百次飛往南極的航班，運送科學家和設備對冰凍大陸進行必要的研究。

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2020年6月，紐西蘭政府訂購5架洛克希德馬丁「超級大力神」C-130J組成的機隊，將取代現有5架C-130H飛機。該合約價值約15億紐幣（約台幣290億元），包含配套的基礎設施、飛行模擬器、後勤支援等服務，預定2024年開始交付、2025年全數服役。紐西蘭國防部長馬克表示，這批C-130J將配備寬頻帶高速衛星通訊系統，以及光電紅外線（EO/IR）攝影機，加強執行人道救援和搜救任務的能力，並於南太平洋和南極洲區域有效執行任務。

紐西蘭皇家空軍現役的5架C-130H中，有3架是於1965年購入，代表當C-130J服役時，這3架C-130H的機齡將達60年。馬克承認，由於機隊過度老舊，已開始出現製造商洛馬「從未聽說過的問題」。

我國則於1984年向美國採購12架C-130H運輸機，以汰換原有的C-119運輸機。並於1993、1996再採購合計8架，同時購入一批模組化貴賓座艙貨櫃。除了運輸機角色，我國還曾在1990年改裝一架C-130H，並在洛克希德的協助下，由中科院秘密改裝為電戰機，用於電子情報蒐集，由於外型相當特殊，還被航空迷暱稱為「法老王」。

而我國C-130H運輸機同樣面臨機齡老舊問題，空軍自2017年開始規劃其性能提升計劃。國軍新5年兵力整建計劃中，空軍20架的C-130H運輸機將採軍售模式進行性能提升，規劃最快在2024年啟動編列1百多億元預算進行包括機體結構延壽，以及座艙航電更換為數位化系統，加裝GPS全球定位系統，更新助航、通訊等次系統與加裝電戰反制設備，地貌警示與防撞機警示系統等性能提升案。但由於因採購F-16C/D戰機、MQ-9B無人機造成的預算排擠，其升級預算計畫多次遭到延後處理。

目前空軍與美軍已就C-130H運輸機簽約執行機體結構評估，待美方完成評估後，空軍將續依報告內容來確定機體結構更新的部分，其系統性能提升等裝備，則由空軍訂出規格所需後續與美方接洽。

C-130H運輸機具備在不平整跑道短場起降的能力，有機組5名，機上有輔助動力單元、AN/APN-128型都卜勒導航雷達、氣象雷達、慣性導航系統；自動駕駛儀等。機尾配置大型斜板式艙門，方便車輛進出，可搭載92名全副武裝士兵或64名傘兵，72具擔架或20噸貨物。

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