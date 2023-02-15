中媒稱美媒噤聲不報俄亥俄州火車出軌事件 網友打臉

中媒稱美國媒體噤聲不報俄亥俄州火車出軌事件，隨即遭網友打臉。（路透）

2023/02/15 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州日前一列火車出軌，造成熊熊大火，當局已撲滅火勢，並控制災情。對此，中國官媒和各大媒體緊咬此意外事故，稱美國媒體失聲不報；事實上，中國媒體報導國外事件的來源皆來自於外國媒體，無疑打臉自己，因外媒不報的話，中媒就沒新聞可報。

根據《美國之音》 報導，本月3日，美國俄亥俄州一列載有危險物質氯乙烯的火車在東巴勒斯坦（East Palestine）發生出軌意外，現場陷入火海，當局隨即採取行動，疏散現場，最後有效撲滅火勢，所幸無人傷亡。

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事發一個多禮拜後，中國媒體突然大肆報導此事；在此之前，中國官媒《環球時報》即在4日便率先報導此事件，但並未受到其他中媒關注。隨著中媒報導渲染，火車脫軌事件登上微博熱搜，網路上也出現不少質疑聲浪，稱美國媒體「壓著不報」、「集體噤聲」。

長期觀察中國官媒的美國獨立學者金培力在推特上寫，「央視經常重複播放舊新聞。有些只是為了塞時間，但那經常是有目的的。過去幾天來，只有美國的負面新聞被允許播放」。

《美國之音》指出，中媒試圖轉移大眾注意力，開始創造一種新的敘事：美國利用中國間諜氣球事件掩蓋火車脫軌事件，及環境污染擔憂。「卡札克」在推特上表示，中媒報導外國新聞的素材來自外媒，若中媒稱外媒都沒報，這很可能是假消息，外媒沒報導的話，「中媒也不可能去報，因為沒地方抄」。

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