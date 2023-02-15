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    卡蜜拉棄105克拉「光之山」 延用瑪麗后冠加冕

    105克拉的光之山被鑲嵌在伊麗莎白后冠上。（美聯社）

    105克拉的光之山被鑲嵌在伊麗莎白后冠上。（美聯社）

    2023/02/15 11:24

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國王查爾斯三世，將於5月6日進行加冕典禮。皇室透露，一同出席的卡蜜拉王后，當天不會配戴鑲有105克拉鑽石光之山的「伊麗莎白后冠」，而是直接使用18世紀的「瑪麗后冠」。為了向伊麗莎白二世致敬，會把女王生前收藏的珠寶卡利南三、四、五世全都鑲嵌在瑪莉后冠上。

    根據衛報報導，白金漢宮表示，考量到效率及可延續性，新任君主配偶卡蜜拉將延用現有的瑪麗后冠，出席加冕典禮。卡蜜拉王后把女王伊麗莎白二世生前常佩戴的胸針，卡利南三、四、五世鑽石鑲在后冠上，以表紀念。除此之外，后冠上原本的8個拱型結構將會拆除4個，與瑪麗王后作出區別。這個后冠，是1911年瑪麗王后為了英王喬治五世的加冕典禮，委託傑拉德公司（Garrard）製作。

    而先前眾人預測，卡蜜拉王后是否會選擇鑲有爭議鑽石「光之山（Koh-i-Noor）」的伊麗莎白后冠，也遭到白金漢宮駁回。這顆105克拉的光之山鑽石，背負了一段印度遭到掠奪與殖民的歷史傷痛。據傳說，擁有這顆鑽石的男人，將擁有全世界，但也會嚐到所有不幸。1849年，英國東印度公司將光之山從年僅10歲就繼承錫克王位的辛格（Duleep Singh）手中奪走。

    英國強迫辛格簽署拉合爾條約（Treaty of Lahore），同意把光之山「送給」維多利亞女王，以結束兩國之間的戰爭。1937年，為了伊麗莎白太后加冕儀式，將這顆備受爭議的鑽石鑲在正面十字上，成為了「伊麗莎白后冠」。1947年，獨立後的印度政府曾要求歸還鑽石，但遭到拒絕。如今文物意識抬頭，社會再度發起運動，呼籲英國返還光之山。然而除了印度，阿富汗及巴基斯坦也各自宣稱擁有這顆珍寶。

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