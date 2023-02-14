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    情人節大撒幣慰藉寂寞芳心 菲市長替單身職員加薪

    菲律賓單身市長自掏腰包，幫市府的單身職員在情人節當天加薪。示意圖。（路透）

    菲律賓單身市長自掏腰包，幫市府的單身職員在情人節當天加薪。示意圖。（路透）

    2023/02/14 17:36

    〔中央社〕菲律賓一位自稱母胎單身的市長今天自掏腰包，幫市府的單身職員在情人節當天加薪，感謝他們在需要時支援加班，同時也想傳達「有人愛著他們」。

    菲律賓奎松省（Quezon）魯納將軍市（General Luna）市長佛羅里多（Matt Florido）告訴法新社，市府職員若單身超過5年，將在情人節這天收到3倍的日薪。

    其他的單身職員則將收到雙薪，或者可以選擇休一天帶薪假。

    42歲的佛羅里多說：「我了解他們今天的感受，我能感同身受。」他說，他打從「娘胎出生」以來單身至今。

    「情人節這天沒人送他們巧克力、鮮花，所以我們想用這些幫他們打氣，讓他們可以感受到有人在乎他們，有人愛著他們。」這是佛羅里多連續第3年發給單身員工額外薪資。

    魯納將軍市的289名市府員工當中，有37人經嚴格的審查後確認處於單身狀態，符合領取資格，年紀最長的為64歲。

    審查過程中，他們會被詢問上次有交往對象是什麼時候、為何分手，以及為什麼還單身等。

    佛羅里多說：「我們只是一個小市鎮，大家都彼此認識，沒辦法隱瞞。」

    佛羅里多說，他將自掏腰包挹注這筆2萬8000披索（約新台幣1萬5436元）的額外薪資。他還說，這筆錢也是對單身員工在需要時加班表達感謝。「他們家庭包袱較輕，因此常常在有任務時支援加班，或是犧牲睡眠為民服務，我們總是可以倚賴他們。」

    佛羅里多說，市府其他脫單員工似乎不反對他們的單身同事在情人節這天領到額外的薪水。「或許他們了解單身者的經歷。」

    這項單身福利將在今天傍晚舉行的情人節派對上發給單身職員。派對上的活動還包括了約會遊戲。

    佛羅里多說：「誰知道，他們在一起或許會碰撞出火花，或許已經開始眉來眼去。」

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