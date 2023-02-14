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    丹麥「凱撒自走砲」全數援烏！ 首批馳援影片曝光

    去年12月26日在頓內茨克阿夫迪夫卡（Avdiivka），烏軍以凱撒自走砲向俄軍陣地開火。（美聯社）

    去年12月26日在頓內茨克阿夫迪夫卡（Avdiivka），烏軍以凱撒自走砲向俄軍陣地開火。（美聯社）

    2023/02/14 16:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部13日宣布，丹麥將把其法國製造的凱薩自走砲（CAESAR self-propelled howitzer）全部轉讓給烏克蘭，同時第一批已經在運往烏克蘭途中。

    烏克蘭國防部在推特宣布這項消息，並發布一段影片，感謝丹麥鼎力相助，影片中可以看到首批凱薩自走砲登上運輸機，準備運往烏克蘭。

    烏克蘭國防部在影片中強調，「丹麥將其所有凱撒自走砲交給了烏克蘭。真正的朋友知道我們的鬥爭即是歐洲的鬥爭。」

    烏克蘭國防部沒有說明具體的數量。據《法新社》此前報導，丹麥國防部長雅各布·埃勒曼-詹森（Jakob Ellemann-Jensen）1月19日在一份聲明中宣布，丹麥政府在國會的支持下，已決定將丹麥向法國所購的全部19門凱撒自走砲送給烏克蘭。他強調，「這是一項非常重要和有意義的捐贈」。

    丹麥在2017年向法國Nexter集團訂購了15門凱撒自走砲，並在2019年增訂4門。但交付時間被推遲了，只有少數已經交付。

    《法新社》說，與法國軍隊的凱撒砲款型不同，丹麥購買的凱撒有8個輪子而不是6個，運載能力為36枚炮彈（而不是18枚），並且配備一個裝甲艙。

    據報導，丹麥將凱撒自走全送給烏克蘭後，火力缺口，將由以色列埃比特系統（Elbit Systems）製造的ATMOS輪型自走砲填補。

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