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    慕尼黑安全會議場外出現華為天線 美共和黨眾議員：令人不安

    德國慕尼黑安全會議將在本週五、17日登場，Politico記者發現場外配有華為天線。華為示意圖，與本新聞無關。（路透）

    德國慕尼黑安全會議將在本週五、17日登場，Politico記者發現場外配有華為天線。華為示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2023/02/14 14:35

    〔即時新聞／綜合報導〕2023年德國慕尼黑安全會議將在本週五、17日登場，德國電信業者承認會場外使用的天線設備包含中國電信大廠「華為」。對此，共和黨聯邦眾議員、美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）認為華為在慕尼黑現蹤「令人不安」。

    根據美國政治網站「政客」（Politico） 報導，經記者在現場實際查看，並諮詢多位電信設備和網路專家，Politico記者在會議舉辦地點周圍300公尺範圍內發現華為提供的電信設備；其中兩位專業人士指出，會議舉辦地點「巴伐利亞霍夫飯店」頂樓也配有華為設備。

    對此，德國電信（Deutsche Telekom）和德國沃達豐（Vodafone）向Politico記者證實，會場外確實有使用華為製天線。

    「Strand Consult」電信情報公司曾在一份報告內估計，德國境內達59%的5G網路和57%的4G網路仰賴中國提供技術支援。德國執政黨自由民主黨網路政策發言人馮克凱撒（Maximilian Funke-Kaiser）表示，「德國5G網路對華為的依賴將造成無法衡量的安全風險」。

    一些資本家認為，「在地緣政治形勢極度不穩的狀態下」過度依賴中國電信設備才是真正的問題，就像歐洲仰賴俄羅斯供給天然氣能源一樣。另也有些人指出，中國利用華為取得歐洲移動網路設備和網路數據資料，此舉無疑將西方各國的安全置於風險之中。

    慕尼黑安全會議發表聲明，稱主辦方對此事不予置評，但會與各部門保持密切聯絡，以確保會議場地、與會者和網路空間的安全。中國網路政策專家John Lee表示，華為天線出現在慕尼黑安全會議場外是「政治問題」，代表西方仍對中共存有疑心，亦包括中共與中國企業之間的連結。

    當共和黨聯邦眾議員、美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）被問及華為在慕尼黑現蹤，他覺得此結果「令人不安」，且應顧及每個與會者的感受。

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