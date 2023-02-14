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    捷克穿山甲寶寶近況曝光！ 體重增加、小眼睛露出笑容

    穿山甲寶寶小眼睛露出笑容。（圖擷自推特）

    穿山甲寶寶小眼睛露出笑容。（圖擷自推特）

    2023/02/14 10:31

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市立動物園去年4月送了一對雄雌穿山甲「果寶」與「潤喉糖」給捷克布拉格動物園，「潤喉糖」在2月初順利產下寶寶，也是歐洲成功繁殖穿山甲的首例，捷克布拉格動物園長博貝克（Miroslav Bobek）昨日在推特PO出穿山甲寶寶的最新狀況與照片。

    博貝克在推特PO文表示，穿山甲寶寶經過第一次的人工餵奶後，牠的體重增加，但之後體重就沒再增加了，因此我們從一天餵2次（早上、下午）增加到3次（早上、中午、下午），穿山甲寶寶的體重再度令人滿意的增加了，甚至到了今日中午不用餵奶的程度。

    現在遇到的問題是，穿山甲的媽媽「潤喉糖」目前奶水不足，目前我們使用幼貓的奶粉加水稀釋來人工餵奶，人工餵奶能解決媽媽缺奶的問題到什麼程度，目前還無法下定論。

    由於媽媽缺奶，目前穿山甲寶寶在人工餵奶。（圖擷自推特）

    由於媽媽缺奶，目前穿山甲寶寶在人工餵奶。（圖擷自推特）

    穿山甲寶寶體重增加中。（圖擷自推特）

    穿山甲寶寶體重增加中。（圖擷自推特）

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