英國機場疫後載客數飆升 瞄準中國市場帶動航空收益

英國倫敦希斯洛機場盼開放中國市場能帶來更大商機。（歐新社）

2023/02/14 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）延燒3年後，人類終於找到與之共處的生活方式，各國旅遊也逐漸放行。英國倫敦希斯洛機場日前透露，1月份的乘客數量已經超過540萬名，是2020年以來的新高，比起去年同時間260萬增加了一倍。機場也看準亞太地區，尤其中國市場能夠為英國帶來更大的市場，連帶增加航空業的收益。

根據衛報報導，英國希斯洛機場（Heathrow Airport）13日對倫敦證券交易所提出了一份聲明表示，1月份往返英國與歐洲的乘客已回升至540萬名，比2022年的260萬增加了一倍之多。2020年1月，雖然當時疫情已從中國迅速散佈到全球，但希斯洛機場當月旅客吞吐量仍創下有史以來的最高的610萬名，一直到同年3月才正式關閉邊境。

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排除疫情期間的數據，540萬名旅客量是希斯洛機場自2015年來最低。據分析，機場沒能來得及趕上邊境開放的進度，雇用足夠的機場人力協助運輸流量，因此限制航空公司的航班數量。而13日的聲明中，機場表示他們已經準備好迎接下一波高峰。另外亞太地區的乘客數激增，尤其各大航空重啟中國機票銷售，再次為英國開放一個重要市場，甚至帶動其它航空業受益。

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