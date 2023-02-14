為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國機場疫後載客數飆升 瞄準中國市場帶動航空收益

    英國倫敦希斯洛機場盼開放中國市場能帶來更大商機。（歐新社）

    英國倫敦希斯洛機場盼開放中國市場能帶來更大商機。（歐新社）

    2023/02/14 12:12

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）延燒3年後，人類終於找到與之共處的生活方式，各國旅遊也逐漸放行。英國倫敦希斯洛機場日前透露，1月份的乘客數量已經超過540萬名，是2020年以來的新高，比起去年同時間260萬增加了一倍。機場也看準亞太地區，尤其中國市場能夠為英國帶來更大的市場，連帶增加航空業的收益。

    根據衛報報導，英國希斯洛機場（Heathrow Airport）13日對倫敦證券交易所提出了一份聲明表示，1月份往返英國與歐洲的乘客已回升至540萬名，比2022年的260萬增加了一倍之多。2020年1月，雖然當時疫情已從中國迅速散佈到全球，但希斯洛機場當月旅客吞吐量仍創下有史以來的最高的610萬名，一直到同年3月才正式關閉邊境。

    排除疫情期間的數據，540萬名旅客量是希斯洛機場自2015年來最低。據分析，機場沒能來得及趕上邊境開放的進度，雇用足夠的機場人力協助運輸流量，因此限制航空公司的航班數量。而13日的聲明中，機場表示他們已經準備好迎接下一波高峰。另外亞太地區的乘客數激增，尤其各大航空重啟中國機票銷售，再次為英國開放一個重要市場，甚至帶動其它航空業受益。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    LTN經濟通》助中為虐？滙豐遭西方白眼
    2023/02/14 07:36

    LTN經濟通》助中為虐？滙豐遭西方白眼
    中國對外軍事挑釁不斷 美加日菲英反擊一次看
    2023/02/13 23:35

    中國對外軍事挑釁不斷 美加日菲英反擊一次看

    親民總價 北屯區居住趨勢引起民眾共鳴
    跟蹤英航母「伊莉莎白女王號」破功 中國潛艦被逼退
    2023/02/12 06:29

    跟蹤英航母「伊莉莎白女王號」破功 中國潛艦被逼退
    華夏航空降落衝出跑道 乘客爬機翼倉皇逃出畫面曝光
    2021/08/30 13:08

    華夏航空降落衝出跑道 乘客爬機翼倉皇逃出畫面曝光

    長榮大學周邊機能多樣 生活一應俱全
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播