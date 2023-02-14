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    美駐俄大使館公告 要求公民「立即」離開俄羅斯

    美俄關係近年陷入高度緊張局勢。（路透）

    美俄關係近年陷入高度緊張局勢。（路透）

    2023/02/14 07:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯在去年2月入侵烏克蘭，讓原本已相當緊繃的美俄關係更加惡化。美國駐莫斯科大使館如今發布通告，要求美國公民「立即」離開俄羅斯，原因是俄國會針對美國人採取不公正的司法對待。

    《路透》報導，因烏俄戰爭及俄羅斯執法機構對美公民武斷執法和騷擾，美使館向公民通告，「在俄國居住或旅行的美國公民應立即離境」、「請勿旅行至俄羅斯」。

    美使館表示，「俄國國安單位已經對美公民發出錯誤控訴，針對在俄國的美公民施加監禁和騷擾，不願給予他們公平且透明的對待，並在透過秘密審判且無可靠證據下宣判其罪行。」美使館還提到，俄執法機構所針對的對象還包括美國的宗教工作者或宗教活動參與者。

    但克里姆林宮對美使館的公告不以為然，稱這並非首次美官方要求公民離開俄羅斯，並不是什麼新鮮事。

    近期美俄的司法爭議包括美國女子職業籃球（WNBA）球星格林娜（Brittney Griner）因被控攜帶含大麻油的電子菸匣，遭判刑9年，最後透過換囚獲釋。另一樁為美前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）被控從事間諜活動，遭判16年，美方斥責這是子虛烏有的控訴。

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