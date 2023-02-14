美中氣球爭端 彭博：布林肯與王毅可能在慕尼黑安全會議會面

美國國務卿布林肯考慮在本週揭幕的慕尼黑安全會議，與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。（路透）

2023/02/14 06:03

〔即時新聞／綜合報導〕年度德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）即將登場，值此美國和中國因間諜氣球事件緊張升溫之際，美國國務卿布林肯正考慮藉此機會，與中國外交領域的「一把手」、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。一旦成真，將是兩人在氣球事件後首次面對面會晤。

第59屆慕尼黑安全會議將在17日至19日舉行，中國外交部13日宣布，王毅將出席會議。日本共同社同日報導，日本外務大臣林芳正也可能在場邊與王毅進行非正式會談。

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彭博社13日引述匿名知情人士報導，一旦雙方同意，布林肯將與王毅舉行會談。布林肯在美方宣布中國偵察氣球入侵領空後，取消原訂5日的訪問中國行程。該顆被美方認定為從事情蒐活動的氣球，隨即遭美國出動戰機擊落，美中兩國為此相互指控，關係進一步緊繃。

另一名拜登政府高層官員則說，美方始終沒有放棄在外交領域與中國交涉的選項，但目前尚無定案。白宮國家安全會議（NSC）、國務院和中國駐美大使館，均不願對此報導置評。

據報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）和王毅等人，都將出席為期3天的慕尼黑安全會議。

慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）表示，他認為王毅不可能在慕尼黑安全會議致詞時，對中國間諜氣球事件表示歉意，但他確實希望美中雙方藉此機會展開對話。

美國國務卿布林肯考慮在本週揭幕的慕尼黑安全會議，與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。（路透檔案照）

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