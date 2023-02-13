印度把2/14訂為「抱牛日」被狂罵 政府急撤回

印度政府預計將2月14日訂為「抱牛日」，引發社會輿論。（美聯社）

2023/02/13 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕擁抱奶牛是印度吠陀重要文化，也是印度傳統節日。印度動物福利委員6日宣布，將把2月14日、西方視為情人節的日子，定為「抱牛日」（Cow Hug Day），希望藉此提升人們的「情感豐富度」、「弘揚當地傳統文化」，此舉引起民眾及在野黨的批評浪潮，最終政府在輿論壓力下，在10日撤回新政策。

據《CNN》報導，虔誠的印度教徒將牛奉為聖物，並認為奶牛是萬物的給予者，不僅為農村經濟的支柱，也是神聖印度教的傳統。印度動物福利委員6日宣布，隨著西方文化入侵，為避免國人忘掉該傳統文化，決定將2月14日訂為「抱牛日」。然而，此消息曝光後，引發許多爭議，社群平台不斷出現諷刺「抱牛日」的梗圖、人與牛互相暴力衝突的影片，加上在野黨的猛烈抨擊之下，最後當局只好「撤銷」新政策。

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對此，政治分析家穆霍帕迪耶（Nilanjan Mukhopadhyay）表示，呼籲人們抱牛是「不可理喻、違背邏輯」的行為，並猜測政府撤回抱牛日是為了防止印度教民族主義面對各方批評時的嘲笑。並指出牛已被用為恐嚇、騷擾甚至殺害穆斯林的工具。

然而，這已不是印度首次對牛的政策引起轟動，因多數印度教徒認為殺牛或吃牛都是一種罪，該國多數地區明令禁止殺牛，而被放任在街上四處遊蕩的牛隻也經常造成交通意外。

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