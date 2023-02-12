美陸軍前歐洲司令：只要西方提供戰機 烏克蘭1年內打贏俄羅斯

美國陸軍前歐洲司令部司令霍吉斯（右）強烈支持西方各國向烏克蘭提供戰機。（路透檔案照）

2023/02/12 15:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基日前出訪歐盟，極力遊說各國援助戰機。對此，美國陸軍前歐洲司令部司令、退役中將霍吉斯（Ben Hodges）10日向《德國之聲》（DW）表示，西方應該提供戰機給基輔，如此即可助烏國在1年內拿下勝利，否則以現在的援助程度，恐怕得耗費3至5年才能打贏俄羅斯。

從2014年至2018年擔任美國陸軍駐歐洲司令部司令的霍吉斯表示，只要烏國取得「額外援助」，就能在今年結束前驅逐俄軍，「我們愈快讓他們具備取得決定性成果的能力，這場戰爭就可能愈快終結。」

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針對外界憂心飛行員訓練或起降跑道等設備缺失，可能為烏軍帶來困擾，霍吉斯則認為，這些問題並不會讓援烏戰機的作法變得「不可行」。他也稱讚英國帶頭向烏國提供多方面的軍事支援。

霍吉斯相信，華府在烏俄戰爭上唯一的「紅線」，是美軍直接派出「地面部隊」。他強調，基輔必須拿回克里米亞半島，才算是真正捍衛「規則為基礎的國際秩序」及「聯合國憲章」，而且烏國港口保有經克里米亞通往亞速海的管道至關重要。

對於俄軍可能準備在本月24日開戰屆滿1週年之際重新發動攻勢，霍吉斯相信俄國確實有此企圖，但俄軍沒有能力發動大規模攻勢，「他們沒有裝甲部隊，沒有突破的能力」。他也提到，基輔當局有「足夠能力限制俄軍的成功」，但仍不免遭受人員及彈藥的龐大損失。

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