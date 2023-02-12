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    美眾院中國委員會議員魏特曼：代表團計畫訪台 可能在台舉辦聽證會

    美國聯邦眾議員魏特曼向日媒透露，眾院中國特別委員會代表團擬數月內訪台。（圖擷取自網路）

    美國聯邦眾議員魏特曼向日媒透露，眾院中國特別委員會代表團擬數月內訪台。（圖擷取自網路）

    2023/02/12 11:14

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國「間諜氣球」事件加速美中關係惡化之際，《日經亞洲》（Nikkei asia）12日指出，美國聯邦眾議院新成立的美中戰略競爭特別委員會正討論在數月內派代表團訪問台灣，且不排除在台灣舉辦聽證會。

    據報導，維吉尼亞州共和黨籍聯邦眾議員、美中戰略競爭特別委員會成員魏特曼（Rob Wittman）向《日經》表示，他和其他委員會成員正研擬訪台，「我們知道這會激怒中國，但我認為這麼做（訪台）是非常重要的，因為必須傳達出我們強烈力挺台灣的訊號。」

    魏特曼還提到，該代表團可能會在台灣舉辦聽證會，相關行程仍待商榷。

    共和黨聯邦眾議員、美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）上月受訪即表明，將關注已批准、但延宕交付的180億美元對台軍售計畫。

    美中戰略競爭特別委員會準備從本月底正式運作，雖無權表決法案，但將從國家安全、經濟和人權等廣泛議題檢視中國共產黨，並向眾院其他委員會提出有關中國的政策建議。

    此外，眾院共和黨籍議長麥卡錫1日曾向媒體表示，他打算追隨前任民主黨籍議長裴洛西的腳步訪台，「我不認為中國可以命令我能去哪裡。」眾院外交委員會主席麥考爾也計畫這個春天率領跨黨派代表團訪台，「主席無疑正計畫亞洲行，目的是增強與印太重要夥伴的聯盟關係，並且可望到訪台灣。」

    美國一名資深國防官員則表示，隨著美國國會議員每次到訪台灣，台灣周邊軍事緊張將升級，「我們認為，他們（中國人民解放軍）一直都準備採取一些行動，從解放軍迅速回應裴洛西議長訪台就看得出來，即便當時她的行程尚未定案。

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