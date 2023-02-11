美國14歲少女遭嚴重校園霸凌輕生 200多名學生憤怒罷課示威

美國一名14歲少女在校受到嚴重霸凌，即便男友與其結伴同行、試圖保護她，惡劣霸凌者仍輪番對她發起攻擊，這名少女在事發2天後選擇輕生。（翻攝臉書）

2023/02/11 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名14歲少女在校受到嚴重霸凌，即便男友與其結伴同行、試圖保護她，惡劣霸凌者仍輪番對她發起攻擊，這名少女在事發2天後選擇輕生。該校200多位學生罷課示威表達不滿，少女的父親則懇求輿論關注此案，不過少女就讀的學校則試圖將少女輕生原因導向其父親的婚外情。

綜合外媒報導，14歲少女阿德里亞娜（Adriana Olivia Kuch）就讀美國紐澤西中央地區高中（Central Regional High），本月3日被發現在家中輕生。

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阿德里亞娜死亡前2天，即本月1日，她在校園內遭受嚴重霸凌。當時，阿德里亞娜與男友在走廊上結伴同行，雖然已經靠著牆走避免惹事，但早已鎖定她的霸凌者沒有打算輕易放人，其中1人向阿德里亞娜的臉部潑灑液體後展開攻擊，儘管阿德里亞娜的男友攔下了其中1人，其他霸凌者仍趁隙攻擊阿德里亞娜，一群人在走廊上拉扯，直到騷動把教師引了過來。

阿德里亞娜因為這場攻擊嘴唇破裂、雙腿瘀青，回家仍遭到霸凌者騷擾，傳訊息嘲笑她；阿德里亞娜在2日放學後和家人共進晚餐、聊天，晚間回房後，向男友傳訊息抱怨隔天還要回學校上課，3日凌晨5時，繼母到阿德里亞娜房間要叫她起床，卻發現她已經在衣櫃裡身亡。

事後調查共有4名女學生涉及此霸凌案，案發後4人皆被停學處分，3人被起訴涉嫌襲擊，1人被起訴涉嫌妨礙治安；阿德里亞娜的父親麥可（Michael Kuch）取得女兒遭到暴打的影片，將其公諸於眾，希望大眾知道「這些禽獸」對他的女兒做了什麼。麥可表示，4名霸凌者中的主謀因為忌妒女兒與其他女生交好，所以煽動其他3人霸凌。

麥可也控訴學校、警局對校園霸凌問題處理不力，表示女兒生前在校曾遭人用水瓶砸臉，當麥可獲報趕到學校時，阿德里亞娜已經昏厥，但學校只把她丟到護理室而非送醫治療，也沒有人要報警處理；麥可帶女兒到警局報警，但警方也拖拖拉拉未積極介入此案。

更讓麥可不滿的是，學校負責人帕拉巴尼德（Triantafillos Parlapanides）打算將學生輕生主因導向他的「婚外情」，在10日透過社群媒體意有所指地影射麥可，稱「每一件事都是一體兩面」。報稱，阿德里亞娜7歲喪母，父親再娶，一共有8個手足。

校方對於霸凌、學生輔導的無所作為也惹怒了學生，9日，有200多名學生選擇罷課示威，而學生們的父母也到場支持孩子們的決定。鄰居太太加圖索（Roxanne Gattuso）悼念阿德里亞娜，她說自己將這名經常到家中遊玩的少女視如己出，她還表示，阿德里亞娜在2022年夏天救了一個在自家後院游泳池溺水的小女孩。

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