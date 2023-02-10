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    中美關係交惡！ 微信屢屏障美駐中大使館發文

    根據美國之音（VOA）報導，中美雙方關係日漸交惡，中國針對美國的網路發文審查逐漸常態化。示意圖。（美聯社）

    根據美國之音（VOA）報導，中美雙方關係日漸交惡，中國針對美國的網路發文審查逐漸常態化。示意圖。（美聯社）

    2023/02/10 16:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國之音（VOA）今報導自去年以來，中國多個社交媒體平台至少4度封鎖美國駐中國大使館的發文，包括美國總統拜登發表的國情咨文中譯版，再次凸顯中美雙方關係交惡，且類似針對美國的網路發文審查已逐漸常態化。

    美國駐中國大使館於昨（9）日下午，在開辦的中國微信官方帳號上傳總統拜登（Joe Biden）7日在國會發表的國情咨文中譯版，然而很快就遭到微信封鎖删文，原本貼文的頁面顯示「此內容無法查看」的訊息。目前僅在某個未命名的微信公眾號，能找到拜登今年發表的國情咨文中譯內容，然而裡面卻是「隻字未提中國」以規避審查的不完整版。

    報導指出，據美國大使館官網拜登國情咨文的中譯版，內容包括「獨裁政權變得更加脆弱，沒能增強勢力。告訴我有哪一個世界領導人願意與（中共領導人）習近平對換位置。告訴我有哪一個。告訴我有哪一個」。

    報導還提到，以往只有當北京需傳遞重要的外交訊息，否則很少看到中國政府去審查美國大使館所發布的內容。然而自從去年俄羅斯入侵烏克蘭開始，中國社群平台審查美國大使館的發文就變得日益肆無忌憚，像是中國官方於戰爭之初幫俄羅斯大量鼓吹「美國生物武器實驗室」的假消息，而美國白宮和國務院去年3月對此反駁的微博和微信文章就被中國審查。

    同年5月，中國封殺美國大使館上傳至微信的國務卿布林肯（Antony Blinken）對中國政策演講全文，並限制微博用戶討論布林肯的演說內容。接著在同年7月，美國大使館上傳至微博與微信有關白宮和美國國務院就香港回歸25週年，以及此前一週北約（NATO）峰會期間發表的聲明，也全數遭到中國刪除。

    對此，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）感到非常不滿，並在當時強烈抨擊表示，「中華人民共和國應該讓中國人民看到美國領導人說的話，就像美國人民可以聽到中國領導人說話一樣」。

    而中國微信刻意封鎖、刪除有關美國拜登國情咨文消息的行徑，讓1名使用中文的推特用戶忍不住對此留言嘲諷，「這篇文章被微信封掉之後我長舒一口氣，牆內哪怕是美國總統也是和常人一樣待遇，發言講話必須過審，這下人人平等了」。

    美國駐中國大使館於昨（9）日下午，在中國微信官方帳號上傳總統拜登（Joe Biden）7日在國會發表的國情咨文中譯版，很快就遭到微信封鎖删文。（圖擷取自@ThisIsWenhao推特）

    美國駐中國大使館於昨（9）日下午，在中國微信官方帳號上傳總統拜登（Joe Biden）7日在國會發表的國情咨文中譯版，很快就遭到微信封鎖删文。（圖擷取自@ThisIsWenhao推特）

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