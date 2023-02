中美關係交惡！ 微信屢屏障美駐中大使館發文

2023/02/10 16:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國之音(VOA)今報導自去年以來,中國多個社交媒體平台至少4度封鎖美國駐中國大使館的發文,包括美國總統拜登發表的國情咨文中譯版,再次凸顯中美雙方關係交惡,且類似針對美國的網路發文審查已逐漸常態化。

美國駐中國大使館於昨(9)日下午,在開辦的中國微信官方帳號上傳總統拜登(Joe Biden)7日在國會發表的國情咨文中譯版,然而很快就遭到微信封鎖删文,原本貼文的頁面顯示「此內容無法查看」的訊息。目前僅在某個未命名的微信公眾號,能找到拜登今年發表的國情咨文中譯內容,然而裡面卻是「隻字未提中國」以規避審查的不完整版。

請繼續往下閱讀...

報導指出,據美國大使館官網拜登國情咨文的中譯版,內容包括「獨裁政權變得更加脆弱,沒能增強勢力。告訴我有哪一個世界領導人願意與(中共領導人)習近平對換位置。告訴我有哪一個。告訴我有哪一個」。

報導還提到,以往只有當北京需傳遞重要的外交訊息,否則很少看到中國政府去審查美國大使館所發布的內容。然而自從去年俄羅斯入侵烏克蘭開始,中國社群平台審查美國大使館的發文就變得日益肆無忌憚,像是中國官方於戰爭之初幫俄羅斯大量鼓吹「美國生物武器實驗室」的假消息,而美國白宮和國務院去年3月對此反駁的微博和微信文章就被中國審查。

同年5月,中國封殺美國大使館上傳至微信的國務卿布林肯(Antony Blinken)對中國政策演講全文,並限制微博用戶討論布林肯的演說內容。接著在同年7月,美國大使館上傳至微博與微信有關白宮和美國國務院就香港回歸25週年,以及此前一週北約(NATO)峰會期間發表的聲明,也全數遭到中國刪除。

對此,美國駐中國大使勃恩斯(Nicholas Burns)感到非常不滿,並在當時強烈抨擊表示,「中華人民共和國應該讓中國人民看到美國領導人說的話,就像美國人民可以聽到中國領導人說話一樣」。

而中國微信刻意封鎖、刪除有關美國拜登國情咨文消息的行徑,讓1名使用中文的推特用戶忍不住對此留言嘲諷,「這篇文章被微信封掉之後我長舒一口氣,牆內哪怕是美國總統也是和常人一樣待遇,發言講話必須過審,這下人人平等了」。

Same thing happened last year with Blinken’s China speech. https://t.co/se2i5N3qYa