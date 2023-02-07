俄亥俄州火車出軌釀「氯乙烯」危機 引爆解除威脅

美國一列火車3日晚間發生出軌意外，週一工作人員將其中載運有毒化學物質的車廂，透過「受控」爆炸方式解除威脅。（路透）

2023/02/07 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國一列火車3日晚間發生出軌意外，導致爆炸及熊熊大火。週一（6日）工作人員將載運有毒化學物質的車廂，透過「受控」爆炸方式解除威脅。

據《路透》報導，俄亥俄州政府官員表示，工作人員週一採取行動，將5節車廂殘骸中的有毒化學貨物「氯乙烯」排出並燒掉，政府因此進行大規模疏散。俄亥俄州緊急事務管理局發言人麥奇（Sandy Mackey）表示，氯乙烯是一種高度易燃的致癌氣體，「受控」的釋放將產生可預期的爆炸，麥奇說：「釋放就會爆炸，一切按計劃進行，看來相當成功」。

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俄亥俄州城鎮東巴勒斯坦（East Palestine）的事故現場，因爆炸升起濃濃黑煙。諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern）週日（5日）發現部分車廂的減壓裝置已停止運作，憂造成公共安全問題，稱將導致「災難性事故」；俄亥俄州州長迪文（Mike DeWine）也發出聲明，指出共5節車廂中的化學成分「非常不穩定，可能爆炸造成致命碎片和有毒煙霧」。

諾福克南方鐵路公司週一表示，已會同各級政府官員制定人為的氣體排放計劃，將在專家和急救人員監督下，以受控方式排放氯乙烯。該公司表示「爆炸會使有毒物質在排出過程中快速燃燒殆盡」。為配合計劃，俄亥俄州長迪文聯手賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro），下令擴大疏散範圍，涵蓋事故地點1至2英里範圍內的所有房屋。

州長辦公室警告，吸入爆炸釋放的煙霧可能致命。事故地點周圍劃定的「紅色」警示區域中，每個人都面臨「嚴重的生命危險」；「黃色」警示區域則代表人們極有可能受到嚴重傷害，包括皮膚灼傷和肺部損傷。迪文強調，拒絕命令、不願離開警示區的居民家中如有未成年孩童，將可能因此被捕。

諾福克南方鐵路公司週一在計劃展開近2個小時後，發出一份簡短聲明表示「已成功解除幾輛貨車的狀況」。

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