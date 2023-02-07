中國想緩和國際關係？ 王丹稱「都裝的！西方人太好騙」

針對西方輿論指出，中國間諜氣球事件毀掉習近平近來試圖改變「戰狼外交」的形象，民運人士王丹直言「那都是裝的！西方人還是太好騙了。」（資料照）

2023/02/07 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕美軍近日擊落中國偵察氣球後，引發各界關注美中關係，美國前總統歐巴馬任內亞太事務高級顧問認為，中國長期清零政策，導致該國經濟萎靡不振，現在中國領導人習近平疲於應付國內壓力，可能想避免跟拜登政府針鋒相對，對此民運人士王丹直言「那都是裝的！西方人還是太好騙了。」

針對中國間諜氣球事件爭議，據《紐約時報》報導，曾任歐巴馬任內亞太事務高級顧問、現任美國喬治城大學（Georgetown University）國際政治學教授梅德羅斯（Evan S. Medeiros）認為，「中國所處的地緣政治位置非常緊繃，他們被當場抓到，無處可逃，且現在是中國希望與美國為主、許多大國改善關係的時刻」。

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中國忽然鬆綁嚴苛武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）動態清零政策之後，國內經濟持續萎靡不振，且北京政權仍試圖解決長期的房地產危機，同時美國加強限制出售先進技術給中國，特別是尖端半導體技術，這些因素可能對中國企業和習近平的創新計畫造成傷害。報導稱，由於習近平已為國內壓力忙得不可開交，現在可能希望避免與拜登政府針鋒相對。

自2022年10月習近平續任中共中央總書記的第3個5年任期後，因擔憂美國、澳洲、歐洲等西方國家組成更穩固聯盟來抑制中國，持續試圖緩解改善與這些國家之間的緊張關係。

與此同時，王丹6日晚在臉書發文，內文提及中國間諜氣球飛越美國領空事件持續發酵。「在此感謝一下習近平先生的英勇的政治自X行為」，隨後他看到部分西方輿論的評論，大部分提及這個事情可能毀掉了近來中方試圖改變戰狼外交的形象的努力。

王丹直言，「他們真的是太天真了。」他於去年11月17日在自由亞洲電台曾透露，中國不會放棄戰狼外交，亦不會放棄對美國的挑釁，中美之間的衝突必然發生。

王丹說，「（中國）哪裡來的什麼『微笑外交』？什麼『試圖緩和與國際社會的關係』？那都是裝的！西方人還是太好騙了。」

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