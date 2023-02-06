馳援土耳其震災 俄羅斯擬出動「伊留申-76」運輸機

俄羅斯伊留申-76（Il-76）軍用運輸機。（路透資料照）

2023/02/06 17:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其在當地時間週一（6日）凌晨4點17分（台灣時間今上午9點17分）發生芮氏規模7.8強震，災情慘重。據俄國《衛星通訊社》報導，俄國總統普廷在第一時間向安卡拉當局表達慰問之意，同時俄國擬出動2架伊留申-76（Il-76）運輸機飛往土耳其災區協助救災。

報導引述消息人士稱，俄羅斯緊急情況部擬向土耳其派遣救援人員，以協助救援6日凌晨發生在加濟安泰普省（Gaziantep）破壞性的震災。」

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報導稱，俄國總統普廷向土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）表達慰問，並強調莫斯科準備提供必要的援助，相關電報已在克宮網站上公佈。

電報中寫道：「親愛的總統先生，請接受我們對貴國大地震造成眾多人員死亡和大規模破壞的深切哀悼。請轉達我對遇難者家屬及其親友的衷心慰問和支持，並祝願所有在這場災難中受傷的人們能夠迅速康復。我們已準備好在這方面提供一切必要的援助。」

土耳其作為北約成員國、歐盟候選國，卻與俄羅斯深入發展政經合作。去年以來，土耳其在國際與地區性問題中的表現非常活躍，調解俄烏戰爭、左右北約擴張，阻擋芬蘭、瑞典兩國入盟等重要事件皆少不了土耳其的身影，還成功協調讓烏克蘭的糧食得以外送，以解決非洲地區的糧食危機。

俄羅斯總統普廷（左）已向土耳其總統艾多根（右）表達慰問之意。（資料照，歐新社）

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