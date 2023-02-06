用抖音、微信操控！ 美媒：中國警察逼流亡維族當線民

伊斯坦堡維族人士透露，中國警察會透過微信等軟體，試圖掌控他們的行動。（路透檔案照）

2023/02/06 16:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國新疆維吾爾族人為逃避中共當局迫害而遷往他國，但仍逃不過中共天羅地網般的監控。《自由亞洲電台》（RFA）5日披露，世界各地許多維族流亡人士表示，他們為了與家鄉的親友聯繫，都會下載「微信」或「抖音」等手機程式，不料卻被中共當局藉由這層數位聯繫加以監控，甚至威脅他們去監控特定對象。

據報導，2016年和家人一起從新疆逃往土耳其伊斯坦堡、並在當地開了一間理髮店的Yasinjan指出，中國警察這幾年一直試圖聯繫他，包括透過電話、親戚等途徑，想取得他平凡無奇的理髮店的客戶名單，但他一概無視。接著，中國警察監禁了他的岳父，他也沒有回應。終於在今年1月，中國警察直接派了一名「顧客」到他店裡刺探。

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Yasinjan受訪指出，這名緊張兮兮的年輕維族男子行事漏洞百出，一走進理髮店就拿出手機開始東拍西拍，連店內其他客人也不放過，甚至走出店外拍了店的外觀。Yasinjan開始感到不對勁，就喚他進來，準備幫他理髮，「他走進來後，就坦承說出一切。」

該男子說，新疆和田地區一名警察一直傳訊息給他，要求他監視在伊斯坦堡生活的Yasinjan和其他維族人。他本來不從，但當他還在和田的母親也開始傳訊給他，希望他按照警察指示後，他心軟了，開始把拍攝到的東西傳回給和田的警察。男子透露，他每分享一次消息，和田警察就支付500里拉（約800台幣）。

Yasinjan表示，他對政治活動不是特別熱衷，但曾參與伊斯坦堡維族社區的反中國政府行動，不清楚是否就此被盯上。他和妻子Hadiche還半開玩笑猜測，搞不好光是在伊斯坦堡開一間理髮店，就足以讓自己成為中共眼中釘。

Yasinjan當時跟店內顧客商量後，沒有將這名「線民」交給土耳其警方，而是要他承諾不再幫中國人監視維族後，就放他離開，但Yasinjan自身的焦慮並未得到緩解，他的店仍是中國警察垂涎的目標。他也無奈提到，中國對土耳其的投資愈來愈多，所以土耳其政府對中國其實很小心翼翼。

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