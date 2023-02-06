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    香港民主派初選案47人受審 多國領事到場聲援

    《香港國安法》實施後首個司法案件今開審，引起國際關注及民運人士到場抗議。圖為香港警察要求示威者遠離西九龍裁判法院大樓入口。（路透）

    《香港國安法》實施後首個司法案件今開審，引起國際關注及民運人士到場抗議。圖為香港警察要求示威者遠離西九龍裁判法院大樓入口。（路透）

    2023/02/06 13:24

    〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派人士參與「35+公民投票初選計劃」，共47人被控意圖顛覆國家政權，案件今（6日）於西九龍法院展開審判。開審前香港社會民主連線（League of Social Democrats，簡稱社民連）成員到場示威，亦有多國領事到場聆聽審訊。

    根據港媒《香港01》報導，47名民主派人士參與2020年「35+公民投票初選計劃」，遭檢察官以《香港國安法》中「串謀顛覆國家政權」罪起訴。今早9時30分，西九龍法院目測已超過200人正等候入場；法院旁的通州街上，則至少有15輛警車待命、大批員警在場戒備。

    社民連3名成員也到場拉起布條抗議，成員之一陳寶瑩受訪時說，不解警方為何要將他們推向示威區，示威目的是在審訊首日表達「初選無罪，政治打壓可恥」；初選基於替相同理念的人爭取最多議會席次，且超過60萬市民參與初選，她強調既然有民意支持「何罪之有」。

    陳寶瑩又表示，已經選擇和平手段進入議會，不解仍被政府視為暴力手段。她提到，不明白為何許多被告竟被羈押超過兩年，甚至不能保釋，認為2年對他們而言是沉重的身心折磨，要求當局「釋放所有政治犯」。

    此外，開審引起國際社會關注，計有多國領事到場聆聽審訊。包括法國、英國、義大利、加拿大、紐西蘭、澳洲、捷克、德國、瑞典等國領事皆於今早抵達法院；比利時、荷蘭、愛爾蘭等國領事預計下午也會前往法院、聆聽審訊過程。

    歐盟駐香港及澳門辦事處副主任范德瓦勒（Laurence Vandewalle）今表示，歐盟關注全球的人權及民主狀況，今天特意前來「是因為知道國安法是很獨特的法律，希望前來了解審訊過程」。

    案件共計47人被捕，13人在2021年獲准保釋，其他32人（包括拒不認罪10人）被以國家安全為由，實施審前拘留至今；另有2人雖曾被保釋，但因違反條件被撤銷擔保、重新羈押。

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