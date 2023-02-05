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    軍武百科》最強短程空對空飛彈！AIM-9X響尾蛇絕殺中國間諜氣球

    AIM-9X空對空飛彈是美軍響尾蛇系列最先進的一款飛彈。（取自雷神公司官網）

    AIM-9X空對空飛彈是美軍響尾蛇系列最先進的一款飛彈。（取自雷神公司官網）

    2023/02/05 21:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美東時間4日下午美軍派出現役最強的F-22猛禽（Raptor）戰機，發射新一代的AIM-9X響尾蛇（AIM-9 Sidewinder）空對空飛彈，完美命中並擊落了中國間諜氣球，這也是F22戰機2005年投入美國空軍服役以來，首次在空中擊落目標，我國空軍已採購新一批AIM-9X飛彈，同型飛彈戰備中。

    國防部1月公告指出，我國駐美軍事代表團已與AIT美國在台協會簽署「F-16型機制空武器」採購案，即100枚「AIM-9X」響尾蛇空對空飛彈、4套戰術導引組件等相關設備。這型飛彈搭配頭盔瞄準系統（JHMCS），可配合飛行員目光進行偏軸射擊，推測也因這種性能，被用作擊落偵航跡不定的監測氣球之用。

    AIM-9是一款由美軍火商雷神飛彈系統公司所研發，透過紅外線導引追擊目標的短程空對空飛彈。開發原型「AIM-9A」於1953年首次成功發射；最初生產的版本「AIM-9B」則於1956年投入使用，後續不斷經過改良直到今日。

    AIM-9X飛彈射程約26公里丶飛行速度可達2.5馬赫，能增加空戰瞄準時的可鎖定空域，具備可離軸發射攻擊等能力。我國先前在F-16V性能提升案期間購入140枚「AIM-9X」與魚叉飛彈、AIM-120先進中程飛彈配置於F-16。

    ◎AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈性能諸元：

    類型：短程空對空飛彈

    發動機：固態推進火箭

    開發國：美國

    服役：1956年至今

    射程：AIM-9X約26公里

    飛行速度：AIM-9X約2.5馬赫

    （資料來源：維基百科、Military.com）

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