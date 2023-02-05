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    中國影音平台涉侵權 Netflix、迪士尼等多家影視公司提集體訴訟

    中國科技公司涉嫌侵權，遭Netflix、迪士尼、索尼等國際影視公司提集體訴訟。示意圖。（法新社）

    中國科技公司涉嫌侵權，遭Netflix、迪士尼、索尼等國際影視公司提集體訴訟。示意圖。（法新社）

    2023/02/05 15:08

    〔即時新聞／綜合報導〕上海眾多美網絡科技有限公司遭國外影視公司提集體訴訟，指控多多視頻涉侵佔著作權，決定採取法律行動的公司大部分都是國際知名影視公司，如Netflix、迪士尼和索尼。

    根據中國科技媒體《IT之家》報導，上海眾多美網絡科技有限公司近日新增多起開庭公告，涉嫌侵害著作權，侵害作品信息網路傳播權，提告公司大部分都是國際知名影視公司，包括環球內容製作公司、索尼影視電視公司、華納兄弟娛樂公司，二十世紀福斯電影公司、Netflix、迪士尼。

    這並非上海眾多美網絡科技有限公司首度面臨侵權問題。2021年，上海眾多美網絡科技有限公司旗下影音平台「人人視頻」早在2016年和2018年就因侵權被判罰鍰。蘋果App Store在2021年下架人人視頻，2022年小米集團和快手戰略投資人人視頻，改名為多多視頻。

    《上游新聞》指出，上海眾多美網絡科技有限公司始終遊走在國際影劇版權的灰色地帶，一開始以盜版起家，之後再轉為正常公司經營。為規避侵權問題，多多視頻在首頁觀看中的影片皆標註「由用戶上傳」；此外，也在用戶協議中明定，若上傳作品涉嫌侵權，須由用戶承擔法律責任，意圖卸責並甩鍋給使用者。

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