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    重獲新生！中國「清零」後廢棄PCR採檢站再利用

    北京當局去年12月結束「清零」後，分布於全國各地「PCR採檢站」面臨後續該如何處置問題，有許多地方政府與社區人士替這些「前採檢站」想好未來出路，打造成新地標。（彭博）

    北京當局去年12月結束「清零」後，分布於全國各地「PCR採檢站」面臨後續該如何處置問題，有許多地方政府與社區人士替這些「前採檢站」想好未來出路，打造成新地標。（彭博）

    2023/02/04 18:16

    〔即時新聞／綜合報導〕自從中國北京當局去年12月結束「清零」後，分布於全國各地數以萬計「PCR採檢站」面臨後續該如何處置的問題。不過，有許多地方政府與社區人士替這些「前採檢站」想好未來出路，並打造成新地標。

    綜合媒體報導，隨著中國政府不再嚴格執行「清零」後，國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）狀況惡化，各地醫療系統崩潰。

    為減輕醫院不堪重荷的壓力，深圳及長沙等城市將採檢站改造成藥品的集中配送點，還有簡易發燒門診所在地，讓民眾不用冒著風險去大醫院看病，在住家附近即可得到診斷。

    此外，蘇州市政府突發奇想，免費把多達30個採檢站提供給企業商家，將其改造成食品以及紀念品攤位，販售當地特色農產品與小吃。當地官員透露，再利用這些攤位，可以促進消費與觀光旅遊。

    高盛（Goldman Sachs）統計數據顯示，由於疫情緣故，中國經濟無疑受到損害，但高盛指出，若能夠妥善利用這些既有在地設施，對於節約開支是相當有效率的途徑之一。

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    蘇州市政府突發奇想，免費把多達30個採檢站提供給企業商家，將其改造成食品以及紀念品攤位，販售當地特色農產品與小吃。（彭博）

    蘇州市政府突發奇想，免費把多達30個採檢站提供給企業商家，將其改造成食品以及紀念品攤位，販售當地特色農產品與小吃。（彭博）

    自從中國北京當局去年12月結束「清零」後，遍於全國各地數以萬計「PCR採檢站」面臨後續該如何處置的問題。（彭博）

    自從中國北京當局去年12月結束「清零」後，遍於全國各地數以萬計「PCR採檢站」面臨後續該如何處置的問題。（彭博）

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