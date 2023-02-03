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    跨性別伊斯蘭學校創始人辛塔逝世 印尼LGBTQ界哀悼

    印尼跨性別學校創辦人辛塔1日逝世，享壽60歲。（美聯社資料照）

    印尼跨性別學校創辦人辛塔1日逝世，享壽60歲。（美聯社資料照）

    2023/02/03 21:02

    〔中央社〕具有極高知名度的印尼跨性別學校創辦人辛塔1日逝世，享壽60歲。身為跨性別女性，辛塔在捍衛印尼LGBTQ社群的權利有很大貢獻，許多網友在她離世後，紛紛在社群媒體表示哀悼。

    為了讓變性人能安心接近神，辛塔（Shinta Ratri）2008年在日惹開辦阿爾法塔伊斯蘭學校（Pondok Pesantren Waria Al-Fatah），成為全球首間專供跨性別者學習可蘭經的學校，經由媒體報導，辛塔成為印尼LGBTQ界知名人物。

    印尼媒體報導，辛塔1日上午因心臟病發作在日惹的一間醫院逝世，當天下午被安放在殯儀館。

    身為阿爾法塔伊斯蘭學校的校長，辛塔生前曾向中央社表示，跨性別女性到一般清真寺時常遭霸凌，「別人會用異樣眼光或肢體動作排擠我們，很不舒服」，因此希望提供安全的禱告空間給跨性別者能安心祈禱。

    在印尼，跨性別人士很難在男女必須分開的清真寺裡禱告，因此辛塔為這些人提供一個安全的禱告空間，並讓他們可以自主學習可蘭經、集體祈禱，學校還會開設工作坊，提供英文和繪畫等課程，幫助學生學習謀生技能，脫離性產業。

    辛塔自青少年時就喜歡打扮成女生，父母和8個兄弟姊妹看她長大，瞭解她的性別認同，支持她變性，她才能順利自日惹大學生物系畢業，投入跨性別平權運動。

    由於印尼保守派仍對跨性別人士充滿敵意，在強硬伊斯蘭團體的威脅下，阿爾法塔伊斯蘭學校曾一度短暫關閉，在經過人權團體和地方政府的支持下才重新營運，如今約有40名學生在該校就讀。

    辛塔2019年曾獲愛爾蘭人權組織頒發「前線衛士獎」（The Front Line Defenders Award），該獎旨在表彰人權捍衛者的工作，因為他們往往冒極大個人風險，為促進及保護他人的人權做出貢獻。

    許多印尼網友在社群媒體對辛塔的離世表示哀悼，有網友在推特指出：「感謝您（辛塔）為印尼LGBTQ+社群所做的一切，您提供一塊綠洲和真誠地接納。」也有一些人在網路分享悼念花圈的照片。

    曾採訪過辛塔的記者卡普（Kanupriya Kapoor）也在推特寫道：「對辛塔女士的離世感到悲痛。她是力量的源泉，當印尼LGBTQ+人士受威脅或被拋棄時，她給予保護。」

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