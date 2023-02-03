自備蛋糕慶生！結帳竟被店家多收一筆「切蛋糕費」

國外網友分享，自備蛋糕到餐廳幫朋友慶生，最後被收取了一筆高達25美金的「切蛋糕」費用。（左為資料照、右擷取自抖音）

2023/02/03 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕切蛋糕也要收費？美國亞利桑那州一名女子日前自備生日蛋糕帶到餐廳幫朋友慶生，當時服務員主動詢問要幫忙切蛋糕，沒想到女子同意後，結帳時才發現被餐廳多收一筆「切蛋糕服務費」，讓她相當震驚並Po網分享，吸引網友兩極反應。

綜合外媒報導，女子在抖音（Tiktok）上分享當天用餐的消費明細，當中除了4項餐點共88塊美元（約2618元）之外，最下方還出現一個名叫切蛋糕（Cake cut）的25塊美金（約744元）收費項目，讓她相當傻眼直呼「服務生熱心詢問是否要幫忙切蛋糕，原來都是因為要收費。」

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影片曝光後吸引許多討論，有部分網友留言表示「其實不少餐廳都有這種收費」、「這應該算是服務生的小費」、「帶外食到店內的費用」、「有點類似開瓶費的概念」。但也有另一派網友認為「店家應該事先告知顧客才對」、「一開始沒說，根本不該收」、「明細上已經收了小費不是嗎？」、「應該要求去掉這個收費才對」。

報導指出，蛋糕費（cakeage fee）意指餐廳為顧客自備甜點提供服務時額外收取的費用，當中包括服務員處理的時間及洗盤子成本，同時也能抵銷自家甜點上的收入損失。

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