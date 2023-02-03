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    中港6日起「陸路全面通關」 澳門以外國家訪港須快篩陰性

    香港政府今日公告，除澳門外國家地區的人若打算入境香港，雖不須持疫苗接種紀錄，但仍須接受「快篩」才能入境。圖為港鐵落馬洲站。（彭博）

    香港政府今日公告，除澳門外國家地區的人若打算入境香港，雖不須持疫苗接種紀錄，但仍須接受「快篩」才能入境。圖為港鐵落馬洲站。（彭博）

    2023/02/03 21:54

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院今（3日）早宣布，自下週一（6日）零時起全面恢復與香港、澳門「陸路通關」，兩地人員往來不須預約，也不用再出示核酸檢測陰性證明。而香港政府公告，除澳門以外國家地區的人若打算入境香港，雖不須持疫苗接種紀錄，但仍須接受「快篩」才能入境。

    綜合媒體報導，中國國務院公佈，6日起取消中國與香港「陸路口岸」通關預約安排，經由香港、澳門入境中國者，若於入境前一週沒有其他境外地區旅遊居住史，也不用出示武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）核酸檢測陰性結果。

    報導指出，香港行政長官李家超也宣布，中國跟香港陸路全面通關後，所有口岸全部開放，皆不再設定人數限制，也不用預約，至於先前規定出入境香港前須核酸檢測等要求也會取消。

    李家超也說，下週一起香港會跟著取消澳門訪港者的快篩要求，但台灣及其他外國人士訪港則須接受快篩，呈現陰性才能入境。此外，根據港府最新規定，沒接種過疫苗非香港人士，也不再受到限制，可入境香港。

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