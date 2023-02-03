中港6日起「陸路全面通關」 澳門以外國家訪港須快篩陰性

香港政府今日公告，除澳門外國家地區的人若打算入境香港，雖不須持疫苗接種紀錄，但仍須接受「快篩」才能入境。圖為港鐵落馬洲站。（彭博）

2023/02/03 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院今（3日）早宣布，自下週一（6日）零時起全面恢復與香港、澳門「陸路通關」，兩地人員往來不須預約，也不用再出示核酸檢測陰性證明。而香港政府公告，除澳門以外國家地區的人若打算入境香港，雖不須持疫苗接種紀錄，但仍須接受「快篩」才能入境。

綜合媒體報導，中國國務院公佈，6日起取消中國與香港「陸路口岸」通關預約安排，經由香港、澳門入境中國者，若於入境前一週沒有其他境外地區旅遊居住史，也不用出示武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）核酸檢測陰性結果。

請繼續往下閱讀...

報導指出，香港行政長官李家超也宣布，中國跟香港陸路全面通關後，所有口岸全部開放，皆不再設定人數限制，也不用預約，至於先前規定出入境香港前須核酸檢測等要求也會取消。

李家超也說，下週一起香港會跟著取消澳門訪港者的快篩要求，但台灣及其他外國人士訪港則須接受快篩，呈現陰性才能入境。此外，根據港府最新規定，沒接種過疫苗非香港人士，也不再受到限制，可入境香港。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法