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    美CIA情報：習近平下令共軍2027年前做好侵台準備

    CIA局長伯恩斯呼籲，不應低估習近平對台灣的野心。（法新社）

    CIA局長伯恩斯呼籲，不應低估習近平對台灣的野心。（法新社）

    2023/02/03 15:42

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）2日警告，儘管俄羅斯入侵烏克蘭失利，可能已讓中國國家主席習近平對於武力奪取台灣更加謹慎，但仍不應低估他的野心。他還強調，美國從情報方面單位得知，習近平已下令解放軍在2027年前為侵台做好準備。

    《路透》3日報導，伯恩斯出席華盛頓喬治城大學一場活動時指出，美方從情報上得知，習近平已下令共軍在2027年前為攻打台灣做好準備，但這不代表習近平已決定在2027年或其他年份攻台，而是反映習近平的焦點和野心。他強調，CIA不會低估習近平對台灣的野心，且習近平很有可能對俄軍在烏克蘭戰場的「極度差勁表現」感到「震驚與不安」，並試著從中記取教訓。

    針對中俄兩國在去年2月初宣告夥伴關係「無上限」，伯恩斯也直言低估兩國密切程度會鑄成錯誤，但他並不認為中俄關係屬於「沒有界線的友誼」。

    伯恩斯不諱言，中國是美國目前面臨「最巨大的地緣政治挑戰」，指美國與中國的競爭在規模上獨一無二，且涉及所有領域，包括軍事、意識形態、經濟、科技、網路、太空等，是一場更甚於美國與前蘇聯之爭的全球性競爭。

    至於烏俄戰事，他預測未來6個月將對烏克蘭非常關鍵。

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