第一任任期還沒結束 美國30歲女議員慘遭槍殺陳屍車內

美國紐澤西州女議員德溫佛爾（見圖）在當地時間1日晚上7時許被警方發現陳屍車內、身上有多處槍傷，享年30歲。（美聯社）

2023/02/03 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州女議員德溫佛爾（Eunice Dwumfour）本週三晚上7時許被警方發現陳屍車內、身上有多處槍傷，享年30歲。外媒指出，溫佛爾於2021年11月當選密德薩克斯郡（Middlesex County）賽爾維爾市（Sayreville）議員，不料第一個3年任期未結束就遭遇不幸，當地警方已展開調查。

綜合外媒報導，密德薩克斯郡官員提到，警方當地時間1日晚間7時20分左右發現共和黨籍女市議員德溫佛爾陳屍車內，身上有多處槍傷，因傷勢嚴重當場宣布死亡。警方指出，事發當時德溫佛爾在車輛內，推測行駛過程中撞上停靠路邊的其他車輛。

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官員提到，本案已展開調查，目前尚不清楚犯案動機或兇嫌資訊。

據美國人口普查統計，賽爾維爾市人口約達4萬5千人。德溫佛爾餘2021年11月當選該市議員、任期3年。

賽爾維爾市長基爾派翠克（Victoria Kilpatrick）表示，對於德溫佛爾離世感到震驚和悲傷，更稱此為「一樁卑鄙犯罪行為，從大家身邊奪走德溫佛爾性命」、「我無法完全表達失去友人的悲痛」。

紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）隔日（2）發布聲明提及，「德溫佛爾的公共服務生涯才剛剛開始，從各方面來看，她已在議會建立良好聲譽，並以最勤奮和認真的態度承擔責任，在此向她的家人和朋友致哀。」

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