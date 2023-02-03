澳洲新版5元鈔看不到女王了 將改放原住民文化

澳洲央行宣布未來新版的5元紙幣上，將改採澳洲本土的原住民文化。（彭博）

2023/02/03 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕隨著2022年9月8日前英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世，澳洲共和派、大批民眾要求移除君主制。澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）昨（2日）宣布，未來新版的5元紙幣上，將移除已故英國女王的頭像，且不會換上現任英國君主查爾斯三世，而是改採澳洲本土的原住民文化作為設計。

據《CNN》報導，澳洲央行與當局協商後，決定未來新版的澳幣5元紙鈔，不以查爾斯國王的頭像納入採用，將改以「首批澳大利亞人」（First Australians）的原住民文化與歷史元素來設計，估計需耗時數年才正式發行。

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對此，澳洲央行表示，伊莉莎白二世在位長達70年期間，她的肖像持續出現在澳洲每一系列的紙幣上。目前印有伊莉莎白女王肖像的硬幣將「永遠」保有法定貨幣地位，且可繼續流通。

財政部副部長安德魯（Andrew Leigh）也表示，澳洲皇家鑄幣廠將在下半年開始製造，並繼續採用英王查爾斯三世的頭像「硬幣」，預計在年初就會公布查爾斯頭像的設計圖樣。

據了解，澳洲貨幣出現英國王室成員，最早可追溯至1910年至1966年間的澳洲鎊時代。

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