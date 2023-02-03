為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳洲新版5元鈔看不到女王了 將改放原住民文化

    澳洲央行宣布未來新版的5元紙幣上，將改採澳洲本土的原住民文化。（彭博）

    澳洲央行宣布未來新版的5元紙幣上，將改採澳洲本土的原住民文化。（彭博）

    2023/02/03 13:32

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著2022年9月8日前英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世，澳洲共和派、大批民眾要求移除君主制。澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）昨（2日）宣布，未來新版的5元紙幣上，將移除已故英國女王的頭像，且不會換上現任英國君主查爾斯三世，而是改採澳洲本土的原住民文化作為設計。

    《CNN》報導，澳洲央行與當局協商後，決定未來新版的澳幣5元紙鈔，不以查爾斯國王的頭像納入採用，將改以「首批澳大利亞人」（First Australians）的原住民文化與歷史元素來設計，估計需耗時數年才正式發行。

    對此，澳洲央行表示，伊莉莎白二世在位長達70年期間，她的肖像持續出現在澳洲每一系列的紙幣上。目前印有伊莉莎白女王肖像的硬幣將「永遠」保有法定貨幣地位，且可繼續流通。

    財政部副部長安德魯（Andrew Leigh）也表示，澳洲皇家鑄幣廠將在下半年開始製造，並繼續採用英王查爾斯三世的頭像「硬幣」，預計在年初就會公布查爾斯頭像的設計圖樣。

    據了解，澳洲貨幣出現英國王室成員，最早可追溯至1910年至1966年間的澳洲鎊時代。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澳洲再升1碼 央行預告將繼續升息
    2022/12/06 13:42

    澳洲再升1碼 央行預告將繼續升息
    查爾斯三世肖像新硬幣曝光 最快年底前流通
    2022/09/30 14:05

    查爾斯三世肖像新硬幣曝光 最快年底前流通

    鴻築麗苑 經國大道千坪地王
    大英國協共主 澳紐今正式宣佈英王查爾斯為新元首
    2022/09/11 12:45

    大英國協共主 澳紐今正式宣佈英王查爾斯為新元首
    專家：澳洲升息衝太快 恐陷經濟衰退
    2022/09/01 17:20

    專家：澳洲升息衝太快 恐陷經濟衰退
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播