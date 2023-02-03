疑中國「間諜氣球」飛進美領土 官員建議拜登別擊落曝原因

外媒捕捉到中國間諜氣球飛行畫面。（圖片擷取自Bradley Warren推特）

2023/02/03 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國官員當地時間週四向媒體透露，一顆疑似中國間諜氣球近日飛進美國領空。在與總統拜登商討如何處置時，官員們出於安全因素考量，建議不要擊落。

綜合外媒報導，五角大廈官員指出，一顆間諜氣球數日前進入美國領空，政府隨即進行追蹤，包括派出人員駕駛軍機監控。軍方斷定這顆氣球屬於中國，目的是用於偵查。

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報導指出，高階美軍將領考慮要在蒙大拿上空把氣球擊落，最終因顧及殘骸可能造成安全威脅而作罷。官員提到，其實間諜氣球近年飛過美國領空時有所聞，不過此次的特殊之處在於徘徊時間久於先前案例，「從情報蒐集的角度來看，我們認為這顆氣球的附加價值有限。但無論如何，我們仍採取步驟防範外國蒐集機敏資訊的行徑。」

It was just confirmed that the Chinese government currently has a spy balloon flying over the US which shut down the air space over Billings yesterday. This is footage from our reporter Travia outside the @KULR NBC studios of the ballon. （1/2） pic.twitter.com/uhjVeLk69C — Bradley Warren （@bradmwarren） February 2, 2023

五角大廈曝光中國間諜氣球飛越美國領空情形。示意圖。（法新社）

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