疑中國「間諜氣球」飛進美領土 官員建議拜登別擊落曝原因

〔即時新聞/綜合報導〕美國官員當地時間週四向媒體透露,一顆疑似中國間諜氣球近日飛進美國領空。在與總統拜登商討如何處置時,官員們出於安全因素考量,建議不要擊落。

綜合外媒報導,五角大廈官員指出,一顆間諜氣球數日前進入美國領空,政府隨即進行追蹤,包括派出人員駕駛軍機監控。軍方斷定這顆氣球屬於中國,目的是用於偵查。

報導指出,高階美軍將領考慮要在蒙大拿上空把氣球擊落,最終因顧及殘骸可能造成安全威脅而作罷。官員提到,其實間諜氣球近年飛過美國領空時有所聞,不過此次的特殊之處在於徘徊時間久於先前案例,「從情報蒐集的角度來看,我們認為這顆氣球的附加價值有限。但無論如何,我們仍採取步驟防範外國蒐集機敏資訊的行徑。」

It was just confirmed that the Chinese government currently has a spy balloon flying over the US which shut down the air space over Billings yesterday. This is footage from our reporter Travia outside the @KULR NBC studios of the ballon. (1/2) pic.twitter.com/uhjVeLk69C