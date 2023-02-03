安于晴泰國遊遭勒索 涉案員警將依收賄罪嫌起訴

台女星安于晴日前赴泰旅遊遭當地警方勒索，引發台泰輿論譁然。（圖翻攝自安于晴IG）

2023/02/03 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣女星安于晴日前在社群平台爆料赴泰國旅遊竟遭當地員警無故勒索，引發台泰兩國輿論譁然。泰國警方週四（2日）表示，涉案員警將依照收賄罪嫌起訴。

根據《曼谷郵報》 報導，安于晴透過IG限時動態分享上月初她在泰國旅遊時，於惠恭王區（Huai Khwang）車站竟遇上當地員警臨檢的經過，不解為何無故被強制收了2萬7000泰銖（約台幣2萬4792元），此事隨即在泰國和台灣兩國引爆熱議。起初，泰國警方否認相關指控，直到近日坦承有員警收錢，泰國皇家警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）更為此出面公開道歉，並稱涉案7名員警已調離現職接受調查。

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曼谷市警局調查組組長提拉德（Thiradej Thammasuthee）週四（2日）表示，被調查的7名警員中，有6人將以收賄罪起訴，剩餘一人因事發當下被調派去其他崗位支援勤務免受指控。據泰國刑法第149條，收受賄賂最重可判無期徒刑、最高罰款40萬泰銖（約新台幣36萬元）。

至於安于晴一行人不會被以行賄罪起訴，因為他們是被勒索的受害者。

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