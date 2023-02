俄羅斯蠟燭兩頭燒 英國防部：不利軍火後勤與出口前景

2023/02/02 23:03

〔即時新聞/綜合報導〕英國國防部今(2)日在烏俄戰況簡報中評估了俄國軍火的前景,英國國防部認為,在戰爭與國際制裁的大環境下,俄羅斯軍火在出口份額上將進一步削減,並且在未來5年之內,也會影響俄系軍火的後勤能力。

英國國防部在推特(Twitter)上指出,在國際制裁以及入侵烏克蘭的影響下,俄羅斯「可靠的武器出口國」這一角色,可能會因此遭受打擊。

文章第2點指出,甚至在全面入侵烏克蘭以前,俄國武器在國際軍火市場上的份額也逐漸漸少。而在現今這個面臨武器需求有衝突的時刻,幾乎可以肯定俄羅斯會將新生產的武器優先分配給在烏克蘭作戰的部隊,而不是出口給夥伴國家。

英國國防部也認為,在缺乏零件的背景下,俄羅斯用於出口的軍火產能也會受到影響,像是裝甲車、攻擊直升機以及防空系統。

此外,英國國防部更判斷,至少在未來的3到5年內,俄羅斯為現有武器出口合約提供後勤的能力,例如供應備用零件與保養等方面,將大幅受到影響。

