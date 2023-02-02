為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄羅斯蠟燭兩頭燒 英國防部：不利軍火後勤與出口前景

    英國國防部指出，由於受到制裁與戰爭的損耗，俄國軍火未來3到5年內在出口與後勤方面會受到負面影響。圖為參與2021年9月7日俄羅斯「Zapad-2021」軍演的俄製MI-24攻擊直升機。（路透資料照）

    英國國防部指出，由於受到制裁與戰爭的損耗，俄國軍火未來3到5年內在出口與後勤方面會受到負面影響。圖為參與2021年9月7日俄羅斯「Zapad-2021」軍演的俄製MI-24攻擊直升機。（路透資料照）

    2023/02/02 23:03

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部今（2）日在烏俄戰況簡報中評估了俄國軍火的前景，英國國防部認為，在戰爭與國際制裁的大環境下，俄羅斯軍火在出口份額上將進一步削減，並且在未來5年之內，也會影響俄系軍火的後勤能力。

    英國國防部在推特（Twitter）上指出，在國際制裁以及入侵烏克蘭的影響下，俄羅斯「可靠的武器出口國」這一角色，可能會因此遭受打擊。

    文章第2點指出，甚至在全面入侵烏克蘭以前，俄國武器在國際軍火市場上的份額也逐漸漸少。而在現今這個面臨武器需求有衝突的時刻，幾乎可以肯定俄羅斯會將新生產的武器優先分配給在烏克蘭作戰的部隊，而不是出口給夥伴國家。

    英國國防部也認為，在缺乏零件的背景下，俄羅斯用於出口的軍火產能也會受到影響，像是裝甲車、攻擊直升機以及防空系統。

    此外，英國國防部更判斷，至少在未來的3到5年內，俄羅斯為現有武器出口合約提供後勤的能力，例如供應備用零件與保養等方面，將大幅受到影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不再嚴守中立？瑞士擬廉售戰車 經他國送往烏克蘭
    2023/02/02 20:56

    不再嚴守中立？瑞士擬廉售戰車 經他國送往烏克蘭
    訪基輔會見澤倫斯基 馮德萊恩：2/24俄侵烏周年祭第10輪制裁
    2023/02/02 20:56

    訪基輔會見澤倫斯基 馮德萊恩：2/24俄侵烏周年祭第10輪制裁

    14期聲勢旺 這案主打「以書香詮釋生活」
    烏俄戰爭2/24將滿一年 烏克蘭防長：俄軍計劃當天大舉進攻
    2023/02/02 10:01

    烏俄戰爭2/24將滿一年 烏克蘭防長：俄軍計劃當天大舉進攻
    普廷集結20萬大軍！美智庫：俄軍新攻勢「迫在眉睫」
    2023/01/31 21:44

    普廷集結20萬大軍！美智庫：俄軍新攻勢「迫在眉睫」

    不靠醫美也能有名模腿 引網瘋搶！
    俄軍「充氣戰車」上陣欺敵 難逃烏軍天眼「真漏氣」
    2023/01/29 15:14

    俄軍「充氣戰車」上陣欺敵 難逃烏軍天眼「真漏氣」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播