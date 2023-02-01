軍武新知》GLSDB雙彈合壁 遠程精準絕殺俄軍目標

GLSDB是由波音與SAAB公司合作開發，將空用的GBU-39與一般火箭彈體整合開發而成，射程可達150公里。（取自SAAB官網）

2023/02/01 16:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管美方多次表態，現階段不會提供射程80公里以上的彈藥，供烏克蘭部隊從「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）發射，不過據《路透》最新報導，美國將首度提供射程達150公里的「陸基小直徑炸彈」（Ground-Launched Small Diameter Bomb，GLSDB），彌補了烏軍缺乏有效打擊俄軍戰線後方遠距離武器的不足，並跨過美國設下的軍援「紅線」。

GLSDB是由波音及瑞典國防企業「紳寶」（SAAB）共同研發，本質上是由M26火箭彈體與波音開發的GBU-39小口徑炸彈（SDB）整合而成，可由烏軍手上的M270或「海馬斯」兩種多管火箭發射系統（MLRS）發射，無需開發新的發射系統，最大射程150公里。

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由於美國已經簽署了「集束彈藥禁止公約」（The Convention on Cluster Munitions，CCM），因此於2018年被裁撤。這意味著GLSDB可以避免美國的火箭彈藥轉為儲備或銷毀。

據SAAB網站諸元介紹，GLSDB是透過慣性與GPS導引，具有一定程度抗干擾與全天候操作能力，精確度最高可達彈著圓周半徑1公尺，威力則足以摧毀裝甲車輛。由於GBU-39本身具有摺疊控制翼面，因此可以滑翔方式大幅延伸射程距離。

SDB炸彈重93公斤，具備智慧化引信，對大面積目標可以採用空炸模式，對堅固目標則採用延時或瞬發引信。在攻擊機庫等堅固地面目標的時，可貫穿1公尺厚的混凝土再引爆裝藥。

儘管美國仍不打算提供給烏克蘭射程300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS） ，但最新一波軍援加入GLSDB後，將使使烏軍具備足以抗衡更為強大的俄軍砲兵的火力，並打擊目前無法企及的俄軍後方陣地。

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