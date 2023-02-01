川普陣營否認涉詐欺案批「獵巫」 紐約州總檢察長籲法院制裁

紐約總檢察長詹樂霞要求法院制裁美國前總統川普及其相關人士，因他們對民事詐欺訴訟做出不當回應。（美聯社）

2023/02/01 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州總檢察長要求法院制裁美國前總統川普、川普的成年子女、川普集團及其律師，因為他們對紐約地檢署提起的民事詐欺訴訟做出不當回應。

據《路透》報導，因川普及其相關人士持續發表不當言論，紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）於當地時間週二（31日），提請法院對川普本人、其成年子女、川普集團及所屬律師實施制裁。詹樂霞於去年9月指控川普操縱資產價值，企圖誘使銀行和保險公司提供貸款。

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這起涉及2.5億美元（約75億新臺幣）的民事欺詐訴訟案，顯然讓川普及其相關人士相當不以為然。川普的女兒伊凡卡拒絕承認曾與銀行家碰面，也否認自己電子郵件中的內容；川普和他的兩個兒子則對外表示，總檢察長沒有資格提起訴訟，稱其「違反檢察官應有的規範」，指控詹樂霞正在進行「獵巫」行為。

上月26日，川普陣營正式發出聲明，宣稱不理解、並否認詹樂霞提出的十多項指控。對此，詹樂霞立即向負責此案的法官恩戈倫（Arthur Engoron）提出抗議，認為川普方的許多回應不僅輕率、不適當，且「顯然是錯誤的」，她說川普應該承擔法律責任、面臨制裁。

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