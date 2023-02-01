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    俄軍稱攻下巴赫姆特北方村莊 烏軍駁斥：已擊退

    烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂表示，俄軍已被擊退，過去1天內在巴赫姆特附近造成有約500名敵軍士兵死傷。巴赫姆特鎮某處建築毀損。（法新社）

    烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂表示，俄軍已被擊退，過去1天內在巴赫姆特附近造成有約500名敵軍士兵死傷。巴赫姆特鎮某處建築毀損。（法新社）

    2023/02/01 12:05

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍方昨稱攻占烏國東部，位於巴赫姆特鎮（Bakhmut）北方的布拉戈達特涅村（Blagodatne），對此烏克蘭東部軍區司令部發言人今天表示，俄軍已被擊退，過去1天內在巴赫姆特附近造成約500名敵軍士兵死傷。

    綜合外媒報導，布拉戈達特涅位在通往巴赫姆特的高速公路旁，距離不久前遭俄軍占領的鹽城蘇勒答爾（Soledar）不遠，近幾週爆發戰爭迄今最激烈交戰。烏克蘭當局表示，俄軍對巴赫姆特攻勢尚未達到顛峰，但前線狀況愈來愈困難；烏國總統澤倫斯基上月27日也坦言，「情況十分嚴重」。

    俄羅斯雇用瓦格納傭兵集團（Wagner）上月28日宣稱奪下布拉戈達特涅，但隨即遭烏克蘭駁斥，指稱守軍擊退了俄羅斯人的攻勢，俄軍昨再度宣布占據布拉戈達特涅村。

    針對俄軍發布勝利訊息，烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）接受烏克蘭國家電視台專訪表示，巴赫姆特仍是俄軍主要攻擊目標之一「敵軍使用多管火箭砲攻擊我方陣地197次，爆發42次交戰。過去24小時內俄軍損失慘重，包含277人死亡，258人輕重傷。」

    奇列瓦蒂指出，俄軍沒有切斷通往巴赫姆特的運輸路線，截至目前敵軍尚未成功，我方正採取一切手段，防範俄羅斯阻礙烏軍部隊行動，同時正向巴赫姆特提供必要的彈藥、裝備、食物等物資。」

    至於烏克蘭軍隊是否有可能撤出巴赫姆特？奇列瓦蒂回應，指揮部備有多種行動方案並持續監控敵軍動向，我們對每個敵軍行動都有對策。

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