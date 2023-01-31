中國賀歲片引亂象 遊客看完《滿江紅》春節亂砸秦檜像

中國賀歲片《滿江紅》爆紅，也帶來不少怪象，不少觀眾有電影院內看完電影集體肅立大聲朗誦岳飛的《滿江紅》原作。（圖擷取自推特）

2023/01/31 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今年中國賀歲片總票房號稱突破人民幣50億元（約新台幣223億元），其中，張藝謀執導的《滿江紅》更奪下票房冠軍寶座。然而《滿江紅》爆紅也帶來不少亂象，電影院觀眾大聲朗誦岳飛詩詞《滿江紅》，遊客拿鐵板猛砸秦檜像等情形層出不窮。

近日推特上流傳中國不少電影院在《滿江紅》映後，出現觀眾為彰顯愛國情操，在院內大聲朗誦岳飛詩詞《滿江紅》的現象，有的人朗誦到幾乎要暈倒，也有人呼朋引伴，一群人直接從座位上站起大唱，但也有其他觀眾對朗誦者鼓掌表示支持。

請繼續往下閱讀...

中國網媒《澎湃新聞》則報導，29日有遊客《滿江紅》入戲太深，在參觀河南周口淮陽區的太昊陵岳忠武祠時，情緒失控，強行拿起一旁遮蓋香爐的鐵板狂砸景區內的秦檜像，並大喊「還我河山」。太昊陵文物保護中心則表示，抽打秦檜雕像不能「極端」，別把憎惡發洩到雕像上。

張藝謀執導的《滿江紅》故事指中國南宋名將岳飛死後4年，秦檜率兵與金國會談前夜，金國使者屍體竟出現在秦檜住處，所攜密信不翼而飛，一連串謎團自此展開。電影名稱則取自岳飛的詞《滿江紅》。

也傳出有遊客《滿江紅》入戲太深，在參觀河南周口淮陽區的太昊陵岳忠武祠時用鐵板狂砸景區內的秦檜像。（圖擷取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法