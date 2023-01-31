中國賀歲片引亂象 遊客看完《滿江紅》春節亂砸秦檜像
〔即時新聞／綜合報導〕今年中國賀歲片總票房號稱突破人民幣50億元（約新台幣223億元），其中，張藝謀執導的《滿江紅》更奪下票房冠軍寶座。然而《滿江紅》爆紅也帶來不少亂象，電影院觀眾大聲朗誦岳飛詩詞《滿江紅》，遊客拿鐵板猛砸秦檜像等情形層出不窮。
近日推特上流傳中國不少電影院在《滿江紅》映後，出現觀眾為彰顯愛國情操，在院內大聲朗誦岳飛詩詞《滿江紅》的現象，有的人朗誦到幾乎要暈倒，也有人呼朋引伴，一群人直接從座位上站起大唱，但也有其他觀眾對朗誦者鼓掌表示支持。
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中國網媒《澎湃新聞》則報導，29日有遊客《滿江紅》入戲太深，在參觀河南周口淮陽區的太昊陵岳忠武祠時，情緒失控，強行拿起一旁遮蓋香爐的鐵板狂砸景區內的秦檜像，並大喊「還我河山」。太昊陵文物保護中心則表示，抽打秦檜雕像不能「極端」，別把憎惡發洩到雕像上。
張藝謀執導的《滿江紅》故事指中國南宋名將岳飛死後4年，秦檜率兵與金國會談前夜，金國使者屍體竟出現在秦檜住處，所攜密信不翼而飛，一連串謎團自此展開。電影名稱則取自岳飛的詞《滿江紅》。
中国 #满江红 上映后，各大电影院都出现了背《满江红》的爱国愤青，下面这个弱鸡差点儿把自己嚎到当场晕厥，颇有几分司马夹头嚎《将进酒》嚎到背过去的风范???? pic.twitter.com/F9TeItGVdH— Ignatius Lee （原政治人） ????????☭⃠ （@22HomoPoliticus） January 30, 2023
这发病还有组团的，应该是同单位组织的吧？一个个人模狗样的 pic.twitter.com/MZOYg5zcHN— 轩辕问非 （@xuanyuanwenfei） January 31, 2023
看了《滿江紅》，把家裡門都卸了來揍秦檜......— 穎姐備用號14 （@YingJie22739040） January 30, 2023
大哥，秦檜和你有幾毛關係❓????
他拆你們家的門????了❓???????????? pic.twitter.com/nIrfeWhhL2