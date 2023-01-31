畫面曝光！烏國際志願軍遇俄特戰部隊 激烈交火生死一瞬間

近日烏克蘭國際志願兵團的一名美國士兵紀錄下志願兵團在哈爾科夫（Kharkiv）與俄軍特種部隊的近距離交戰影片，引來不少關注。（圖擷取自Civ Div YouTube）

2023/01/31 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，烏克蘭雖陸續獲得歐美各國的軍援，但在東部地區仍陷入苦戰。近日烏克蘭國際志願兵團的一名美國士兵就記錄了志願兵團在哈爾科夫（Kharkiv）與俄軍特種部隊的近距離交戰影片，引來不少關注。

前美國海軍陸戰隊，現為烏克蘭國際志願兵團的美籍男子「Civ Div」30日在YouTube上發布一段影片，稱他隸屬的烏克蘭國際志願兵團在哈爾科夫（Kharkiv）佩特羅拉夫利夫卡（Petropavlivka）突然遭遇俄羅斯特種部隊。

請繼續往下閱讀...

Civ Div在影片中表示，他的小隊當時正在佩特羅拉夫利夫卡推進，並試圖攻入一間民宅，沒想到破門後房內都是俄軍特種部隊，雙方瞬間爆發激烈交火。隨著志願兵團不斷對屋內投擲手榴彈與火力壓制，最終房內的俄軍特種部隊都被擊斃。

但Civ Div在影片最後提到，正當小隊結束掃蕩並撤離時，一枚砲彈直接落在民宅門口爆炸，造成小隊成員傷亡慘重，兩名士兵當場陣亡。烏克蘭陸軍隨後趕到，並派出戰車將民宅摧毀，所幸其他受傷士兵在接受手術後均康復。

影片被轉發到推特後，引來不少網友討論，稱「即使對訓練有素和強壯的人來說，在戰鬥中保持冷靜和鎮定是多麼困難和重要」、「他們都是英雄」、但也有網友認為，為何要犧牲士兵，卻不出動重武器或砲兵打擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法